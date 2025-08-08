Donald Tusk: a jelek szerint közel lehet az ukrajnai fegyverszünet

A lengyel miniszterelnök szerint számos jel utal arra, hogy hamarosan beszüntethetik a harcokat Ukrajnában – számol be a the Guardian Donald Tusk sajtótájékoztatójáról, amit a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott reggeli megbeszélése után tartott.

A lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy békéről még nem beszélne, de számos jel utal arra, hogy a harcok „inkább előbb, mint később” abbamaradhatnak. Hozzátette, hogy megbeszélésük során az ukrán elnök is nagyon óvatosnak, de bizakodónak tűnt.

„Van remény. Ma jár le az ultimátum” – fogalmazott Tusk Donald Trump tizenkét nappal korábbi kijelentésére utalva, amiben újabb nagymértékű szankciókat helyezett kilátásba arra az esetre, ha Moszkva továbbra sem lenne hajlandó a harcok beszüntetésére.

Az ukrán elnök később az X-en azt írta, a megbeszélés során tájékoztatta Tuskot a Donald Trumppal, illetve európai vezetőkkel folytatott tárgyalásai fejleményeiről, illetve a lengyel kormányfővel átbeszélték a rendelkezésre álló diplomáciai lehetőségeket. „A stabil béke mindenki számára elengedhetetlen, és hálás vagyok a szövetségeseink erre irányuló segítőkészségéért” – írta Zelenszkij.