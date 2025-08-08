Orbán Viktor rendezte fagyiadósságát Török Gábor felé

„Most már kvittek vagyunk!” – írja Orbán Viktor pénteki Facebook-posztjában, amelyben arról osztott meg képet, hogy Török Gábor politikai elemzővel fagylaltozik.

Török Gábor még júliusban leplezte le a kormányfő mulasztását. Posztjában arról számolt be, hogy még a 2016-os migrációs népszavazás előtt volt alkalma hosszabban beszélni a kormányfővel, akivel rögtön fogadást is kötöttek: a referendumon résztvevők száma eléri-e majd az érvényességi küszöböt.

Mint írta, ő a diplomáját ajánlotta tétnek, de Orbán egy gombóc fagyival is beérte. (Végül a népszavazás érvénytelen lett.) Csakhogy hiába lett akkor igaza Töröknek, a vesztesnek „még nem volt alkalma teljesíteni” – írta.

A bejegyzés alá kisvártatva az emlékeztetett adós is kommentelt. „Pontos elszámolás, hosszú barátság. Készen állok a fagyiügy rendezésére” – írta a miniszterelnök, amit Török később újabb posztban nyugtázott, jelezve, hogy ő is készen áll.

Orbán az évtizedes adósságának precíz (pontosan egy gombócig menő) törlesztését megörökítő kép mellé még egy névviccet is elsütött; igen, azt, miszerint „törököt fogott”. Az ügy rendezését Török is megerősítette. Esti posztjában azt írta, jót beszélgettek a miniszterelnökkel.

Új fogadás nem köttetett – tette hozzá az elemző.