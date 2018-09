Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.

Míg a DK néhány száz támogatójával a Bem-téren igyekszik nyomást gyakorolni a kormányra a nemrég elfogadott Sargentini-jelentéssel kapcsolatban, addig az MSZP sem tétlenkedett: a Parlament honlapja szerint összesen 19 törvényjavaslatot nyújtottak be a „demokrácia helyreállítása érdekében”.

A párt javaslatai több területet is érintenek, többek között a vallásszabadságot, a bíróságokat, az állami támogatások elosztását, az Isztambuli Egyezmény ratifikálását és a nyugdíjrendszert is, de foglalkoznak olyan, a Sargentini-jelentésben is felbukkanó témákkal, mint a lex CEU eltörlése, a civil szervezetek negatív megkülönböztetése vagy a menekültválság kezelése.

A törvényjavaslatok némelyikét a Párbeszéd politikusaival közösen jegyzik.