[{"available":true,"c_guid":"1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","shortLead":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","id":"20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82069d1c-19a8-444a-ac33-f4f2c3572105","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","timestamp":"2018. június. 06. 06:41","title":"Ez a videó mindent elmond az orosz autók terepjáró képességeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mekk Mesterről készült egy 15-20 centis alkotás. ","shortLead":"Mekk Mesterről készült egy 15-20 centis alkotás. ","id":"20180606_Ujabb_miniszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_a_Szell_Kalman_teren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c5b6b7-ab1a-44af-8284-9a4474fd35cf","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Ujabb_miniszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2018. június. 06. 13:37","title":"Újabb miniszobor tűnt fel Budapesten, ezúttal a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ea97b9-e60d-4538-9ade-e5d274f312f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok tényleg teljesen megőrültek?","shortLead":"Az autósok tényleg teljesen megőrültek?","id":"20180606_autos_forgalomban_tolat_ohio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08ea97b9-e60d-4538-9ade-e5d274f312f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490ae06a-234f-4839-85e5-261958f74af9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_autos_forgalomban_tolat_ohio","timestamp":"2018. június. 06. 09:56","title":"Videó: elképesztő tolatást mutatott be egy autós, mert beragadt a dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles csapatának szóló fehér házi meghívást. Az amerikai labdarúgás bajnokai közül ugyanis csak kevesen fogadták el az invitálást, s ezért Trump megsértődött. Az elnök magyar származású támogatója, Gorka Sebestyén is beszállt a vitába. Nem kellett volna.","shortLead":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles...","id":"20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c6bb-5bd5-456a-b171-4d37fbc258f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","timestamp":"2018. június. 06. 13:20","title":"Jól beszóltak Gorka Sebestyénnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4d3eb-d922-4acc-b727-d56c4bfbde8a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemzeti csapat több tagja állítólag 30 prostituálttal \"szórakozott\", 24 órán át. A szövetség főtitkára szerint nem szabnak ki büntetést, hiszen a focisták elvégre nem hagytak ki edzést. ","shortLead":"A nemzeti csapat több tagja állítólag 30 prostituálttal \"szórakozott\", 24 órán át. A szövetség főtitkára szerint nem...","id":"20180606_Hatalmas_orgiaval_unnepelte_meg_a_mexikoi_valogatott_hogy_indulhat_a_veben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35b4d3eb-d922-4acc-b727-d56c4bfbde8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87246fcb-920d-4de0-b4b1-b17d87942c36","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Hatalmas_orgiaval_unnepelte_meg_a_mexikoi_valogatott_hogy_indulhat_a_veben","timestamp":"2018. június. 06. 13:24","title":"Hatalmas orgiával ünnepelte meg a mexikói válogatott, hogy indulhat a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem lett mindenki kedvence.","shortLead":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem...","id":"20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5a3e8-a911-40a4-968c-fa99b4196a60","keywords":null,"link":"/elet/20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Akik nem szeretik a brokkolit, most már a kávéjukkal együtt is megihatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is viselniük kell a vetítés alatt. Nem véletlenül: a rendező azt ígéri, az így befogott agyhullámok folyamatosan alakítanak valamit filmje, a The Moment cselekményén, a néző pedig lényegében gondolataival (agyi aktivitásával) tudja formálni a látottakat. ","shortLead":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is...","id":"20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77de7779-9388-450e-a771-e59d94280b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","timestamp":"2018. június. 06. 15:03","title":"Itt az első film, amelyben pusztán azzal tudja befolyásolni a cselekményt, hogy nézi a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b95bae-7849-4e27-87a7-811dd15a0642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy Opel vezetője, egy 26 éves nő a kórházban életet vesztette. A rendőrök vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást.","shortLead":"A balesetben egy Opel vezetője, egy 26 éves nő a kórházban életet vesztette. A rendőrök vádemelési javaslattal fejezték...","id":"20180606_Huszoneves_BMWs_okozott_halalos_balesetet_az_M0ason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b95bae-7849-4e27-87a7-811dd15a0642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6548d1-afd3-4078-8075-8a9f3d179bdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Huszoneves_BMWs_okozott_halalos_balesetet_az_M0ason","timestamp":"2018. június. 06. 10:16","title":"Huszonéves BMW-s okozott halálos balesetet az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]