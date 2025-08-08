Elmarad Sisi mai koncertje a Szigeten

Ma 18 órakor lépett volna fel Sisi a Sziget dropYard színpadán, de betegség miatt le kellett mondania a koncertet pár órával a kezdés előtt. A rapper korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben osztotta meg a hírt rajongóival:

„Sziasztok kedves trógerek. A mai @szigetofficial bulit betegség miatt sajnos nem tudjuk megtartani. Elnézést a kellemetlenségért, reméljük, mihamarabb bulizhatunk újra együtt” – írta az előadó.

Sisi helyett egy másik fiatal rapper, Bongor lép színpadra este 6 órától a dropYardon.