Elmarad Sisi mai koncertje a Szigeten

Az énekesnő közösségi médiájában jelentette be a műsorváltozást.

Elmarad Sisi mai koncertje a Szigeten

Ma 18 órakor lépett volna fel Sisi a Sziget dropYard színpadán, de betegség miatt le kellett mondania a koncertet pár órával a kezdés előtt. A rapper korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben osztotta meg a hírt rajongóival:

„Sziasztok kedves trógerek. A mai @szigetofficial bulit betegség miatt sajnos nem tudjuk megtartani. Elnézést a kellemetlenségért, reméljük, mihamarabb bulizhatunk újra együtt” – írta az előadó.

Sisi helyett egy másik fiatal rapper, Bongor lép színpadra este 6 órától a dropYardon.

Sisi: Azt akarom, hogy mindenki, akinek külön-külön szar, együtt boldog legyen

Nehéz családi körülmények közül jön, meggyűlt a baja az oktatási rendszerrel is, mára viszont ő az egyik legizgalmasabb feltörekvő női előadó a hazai zenei életben, aki ráadásul egy elég erősen férfiak dominálta világban áll helyt rapperként. A 24 éves Sisivel nem rég megjelent albuma, a Sistahood kapcsán beszélgettünk zenéről, hitről, józanságról, modellkedésről, húzós kamaszévekről.

