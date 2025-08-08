Augusztus közepétől változik a forgalmi rend Ferihegyen, a személyautóknak külön parkolóban kell megállniuk

Péntek délutánra befejeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető forgalmi híd és az indulási szint felújítása. A felújítási munkálatok során cserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, valamint újraépítették a gyengeáramú nyomvonalakat, és átépítették a sorompószigeteket is – írja a Budapest Airport.

Augusztus 15. után az utasok ki-és beszállásának idejére való személyautós parkolás is változik. A külön engedéllyel nem rendelkező járművek számára a Budapest Airport dedikált zónát alakított ki a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban. A területet az utasok napi egy alkalommal 5 perc időtartamra ingyenesen igénybe vehetik.

A felújítások befejezésével egy időben új forgalmi szabályok lépnek életbe:

az indulási szintre átmenetileg csak az 5 tonna össztömeget meg nem haladó járművek hajthatnak fel

a járművek a járdaszigettel párhuzamosan szállíthatják ki utasaikat

a 100E buszok továbbra is az érkezési szint külső ívére érkeznek, a belváros felé változatlan helyéről, az érkezési szint belső ívéről indulnak

a turistabuszok, a felújítás során már megszokott módon, a Busz Terminálban szállíthatják ki vagy vehetik fel az utasokat

Augusztus 15-től az érkezési szinten is változik a forgalmi rend a terület jobb kihasználtsága érdekében

A mozgáskorlátozott kártyával rendelkező utasok továbbra is használhatják az érkezési és indulási szinten kialakított mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, ahol számukra a parkolás az első 20 percben díjmentes, a Terminal Parkolóban 60 percig parkolhatnak ingyen.