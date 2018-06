A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden szavazásra jogosult leadta a voksát. Nem csak most nem épülhet bánya, de arról is szavaztak, hogy soha nem fogja engedni ezt a település.

Mindenkit megmozgatott Madocsán a helyi népszavazás, az 1579 szavazásra jogosultból 1209 falubeli ment el, hogy így, vagy úgy, véleményt nyilvánítson a tervezett kavicsbánya építésével kapcsolatosan, amelyet egy szekszárdi vállalkozó a Paks II beruházás mellé szándékozott telepíteni, hogy annak felépítésében részt vegyen. Mindösszesen 23 madocsai szerint lett volna helye a faluban a bányának, 1179-en gondolták úgy, hogy nem támogatják annak megépítését - értesült a teol.hu.

A bánya megnyitását egy szekszárdi vállalkozó tervezte, aki még tavaly azt is elérte, hogy a helyi önkormányzat módosítsa a helyi rendezési tervet úgy, hogy az a bányanyitásnak kedvező legyen. Már akkor is nagy volt a nyomás a falu részéről, így a képviselők visszavonták ezt a támogató döntést. A szekszárdi cég mindent elkövetett, hogy meggyőzze a helyieket arról, hogy nem változik meg az életük az építkezéstől, ennek alátámasztására fórumokat is szervezett, de ezeket többnyire a lakosok tiltakozása kísérte.

Végül márciusban kezdeményezték a lakosok, hogy írjanak ki helyi népszavazást, már ekkor is az 1500 helyi lakos 70 százaléka támogatta a népszavazást. A vasárnapi voksolásra szinte mindenki elment, a részvétel 76,8 százalékos volt. Nem csak arról szavaztak Madocsán, hogy most ne épüljön bánya a faluban, hanem arról is, hogy a képviselő testület rendeletben tiltsa meg örökre, hogy ott bárki is kavics, vagy homokbányát építhessen.