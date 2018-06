Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","shortLead":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","id":"20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b041fc-de5c-4552-aed7-cc676490ed9c","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","timestamp":"2018. június. 21. 10:00","title":"79 millióra büntette az MNB az Erstét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF világuralom-szakértője nyilván nem hagyhatta szó nélkül a menekültek világnapján elfogadott Stop Sorost, illetve az Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"A CÖF világuralom-szakértője nyilván nem hagyhatta szó nélkül a menekültek világnapján elfogadott Stop Sorost, illetve...","id":"20180621_Ifjabb_Lomnici_szerint_a_Stop_Sorossal_Magyarorszag_fuggetlensege_stabilabb_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe0c048-5e1f-4ce1-a7fa-687d9bfed2f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Ifjabb_Lomnici_szerint_a_Stop_Sorossal_Magyarorszag_fuggetlensege_stabilabb_lett","timestamp":"2018. június. 21. 10:22","title":"Ifjabb Lomnici szerint a Stop Sorossal Magyarország függetlensége stabilabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben magyarázzák, hogy miért szavaztak igennel.","shortLead":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben...","id":"20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64e262-5310-4aa9-b4d0-d08cbf1242fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","timestamp":"2018. június. 20. 15:44","title":"Most, hogy nem kellett a Fidesznek, a Jobbik megszavazta az Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","shortLead":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","id":"20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38194c-792a-4bae-b3df-f574ba04a5a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","timestamp":"2018. június. 20. 11:15","title":"Vérig sértette a belgákat John Cleese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai tevékenységet folytatott a Kósa-ügyben. A kamara határozata után a fideszes politikus úgy látta: a haveri kutyák kimentették a kamarában Helmeczy Lászlót. ","shortLead":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai...","id":"20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d5e2f7-caf0-4b14-82e0-e898aa0cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","timestamp":"2018. június. 19. 16:20","title":"Nem indít fegyelmi eljárást a kamara a csengeri örökösnő ügyvédje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kompromisszumos megoldási javaslatot, amelyről a HVG is írt, Rudas Tamás, az akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának igazgatója vetette fel. ","shortLead":"A kompromisszumos megoldási javaslatot, amelyről a HVG is írt, Rudas Tamás, az akadémia Társadalomtudományi...","id":"20180621_mta_tarsadalomtudomanyi_kutatokozpont_kompromisszum_finanszirozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f886302-a88c-467c-b0f1-67fe75c46622","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_mta_tarsadalomtudomanyi_kutatokozpont_kompromisszum_finanszirozas","timestamp":"2018. június. 21. 07:30","title":"Heti két napot a kormánynak dolgoznának az MTA munkatársai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két évtizedes dominanciája is a végéhez közeleg. Ha egyszer eljön az idő, Merkel önként akart távozni a hatalomból, ám a jelek szerint ő is kényszer hatása alatt fog. Az utódlási harc már zajlik, és egyre irracionálisabb eszközöket használnak egymással szemben a felek.","shortLead":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két...","id":"20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fa52ac-03c7-4259-b87e-5f90c8d38872","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","timestamp":"2018. június. 20. 13:30","title":"Merkel alkonya: amit látunk, az királydráma, és Orbán is szerepet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","shortLead":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","id":"20180620_harley_davidson_bicikli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85747d90-accf-487b-a049-fdaeaa202196","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_harley_davidson_bicikli","timestamp":"2018. június. 20. 18:54","title":"Van egy stílusa egy ilyen 100 éves Harley-Davidson biciklinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]