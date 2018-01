Filmes kategóriák Legjobb film (dráma): Legjobb film (vígjáték/musical): Legjobb férfi főszereplő (dráma): Legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical): James Franco (The Disaster Artist) Legjobb női főszereplő (dráma): Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical): Allison Janney (Én, Tonya) Legjobb férfi mellékszereplő: Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában) Legjobb női mellékszereplő: Legjobb rendező: Legjobb forgatókönyv: Martin McDonagh (Három óriásplakát Ebbing határában) Legjobb filmzene: Alexandre Desplat (A víz érintése) Legjobb betétdal: "This is Me" (A legnagyobb showman) Legjobb animációs film: Coco Legjobb idegen nyelvű film: In The Fade Tévés kategóriák Legjobb drámasorozat: A szolgálólány meséje Legjobb vígjátéksorozat: The Marvelous Mrs. Maisel Legjobb minisorozat/tévéfilm: Legjobb férfi főszereplő (drámasorozat): Sterling K. Brown (This Is Us) Legjobb férfi főszereplő (vígjátéksorozat): Aziz Ansari (Master of None) Legjobb férfi főszereplő (minisorozat/tévéfilm): Ewan McGregor (Fargo) Legjobb női főszereplő (drámasorozat): Elizabeth Moss (A szolgálólány meséje) Legjobb női főszereplő (vígjátéksorozat): Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) Legjobb női főszereplő (minisorozat/tévéfilm): Nicole Kidman (Hatalmas kis hazugságok) Legjobb férfi mellékszereplő: Alexander Skarsgard (Hatalmas kis hazugságok) Legjobb női mellékszereplő: Laura Dern (Hatalmas kis hazugságok)