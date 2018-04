Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eurómilliárdok kezelésével összefüggésbe hozott miniszter szerint nagyon nagy küzdelmen vannak túl, szerinte a magas részvétel egyértelműen annak a bizonyítéka, hogy az embereket érdekli az ország sorsa.","shortLead":"Az eurómilliárdok kezelésével összefüggésbe hozott miniszter szerint nagyon nagy küzdelmen vannak túl, szerinte a magas...","id":"20180409_Kosa_Lajos_megmondta_a_tutit_A_jozan_esz_gyozott_most","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9453813-4294-49b0-86c4-60d8886c0fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Kosa_Lajos_megmondta_a_tutit_A_jozan_esz_gyozott_most","timestamp":"2018. április. 09. 07:56","title":"Kósa Lajos megmondta a tutit: A józan ész győzött most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3049f8-ce0e-419c-ad65-8eb89acb239b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a figyelemfelkeltő meghívók: április 24-én New Yorkban tart rendezvényt a Spotify. Elindultak a találgatások: mi lehet majd a bemutató tárgya?","shortLead":"Kimentek a figyelemfelkeltő meghívók: április 24-én New Yorkban tart rendezvényt a Spotify. Elindultak a találgatások...","id":"20180409_spotify_esemeny_aprilis_vegen_new_yorkban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d3049f8-ce0e-419c-ad65-8eb89acb239b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42b7a9-ad8b-4300-b431-7660d781ff9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_spotify_esemeny_aprilis_vegen_new_yorkban","timestamp":"2018. április. 09. 10:00","title":"Két hét múlva kiderül, mi készült a Spotify boszorkánykonyhájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5b42e8-ea35-4b96-8c97-4407ed12b4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többezres tinitömeg gyűlt össze a Muser Show-ra, de a hely, a biztonságiak nem bírták a nyomást. Óriási volt a káosz és a csalódás. \r

","shortLead":"Többezres tinitömeg gyűlt össze a Muser Show-ra, de a hely, a biztonságiak nem bírták a nyomást. Óriási volt a káosz és...","id":"20180407_Tobben_rosszul_lettek_a_rendezvenyt_feloszlattak_sokan_sirtak__tinik_leptek_el_a_Mammutot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a5b42e8-ea35-4b96-8c97-4407ed12b4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed00759-b6df-466c-887c-5e5e68c288a1","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Tobben_rosszul_lettek_a_rendezvenyt_feloszlattak_sokan_sirtak__tinik_leptek_el_a_Mammutot","timestamp":"2018. április. 07. 17:33","title":"„Többen rosszul lettek, a rendezvényt feloszlatták, sokan sírtak” – tinik lepték el a Mammutot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát jelzi, nem a választáson elért szavazati arányt. Mindez 74,61 %-os feldolgozottság mellett értendő","shortLead":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát...","id":"20180408_parlament_ketharmad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78a518-6417-4a1e-81b3-83b8fa7833de","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_parlament_ketharmad","timestamp":"2018. április. 08. 23:16","title":"Így néz majd ki a parlamenti patkó a kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető orosz hírügynökségeknél nagyítóval kell keresni a magyar választással foglalkozó beszámolókat. Ott ugyanis ünnep van. ","shortLead":"A vezető orosz hírügynökségeknél nagyítóval kell keresni a magyar választással foglalkozó beszámolókat. Ott ugyanis...","id":"20180408_Az_ortodox_husvetot_unneplo_oroszoknal_csak_minuszos_hir_a_magyar_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d4b34-f2c2-4f26-9d4b-60750120908a","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Az_ortodox_husvetot_unneplo_oroszoknal_csak_minuszos_hir_a_magyar_valasztas","timestamp":"2018. április. 08. 10:32","title":"Az ortodox húsvétot ünneplő oroszoknál csak mínuszos hír a magyar választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fc96e5-93f5-4de0-ad5a-63beb82735cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétharmados győzelmet követően a miniszterelnök olyan képeket tett közzé Facebook-oldalán, ahol gyermekei és felesége körében látható.","shortLead":"A kétharmados győzelmet követően a miniszterelnök olyan képeket tett közzé Facebook-oldalán, ahol gyermekei és felesége...","id":"20180409_Csaladja_olelgette_Orbant_a_gyozelem_utan__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0fc96e5-93f5-4de0-ad5a-63beb82735cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23830c29-3bd4-4f5c-a50a-2a0cfadf04c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Csaladja_olelgette_Orbant_a_gyozelem_utan__fotok","timestamp":"2018. április. 09. 11:29","title":"Családja ölelgette Orbánt a győzelem után – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett be a Nemzeti Választási Iroda oldalának is.","shortLead":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett...","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123eec8e-9053-4763-931d-a009301ee564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","timestamp":"2018. április. 08. 10:08","title":"Felkelt az ország, leállt a választás oldala – alighanem a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","shortLead":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","id":"20180408_Reggel_7_ora_szavazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60427-2fff-4505-a0a7-5998e1ec94ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Reggel_7_ora_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Reggel 7 óráig rekordszámú szavazó ment el voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]