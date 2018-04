Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Peking beruházásokkal vásárolja meg a Maldív-szigetek politikai behódolását.","shortLead":"Az Indiai-óceán térségében is nyomul Kína, amely a korábban indiai befolyás alatt álló szigetországot is a vazallusává...","id":"201814__maldivszigetek__indiaikinai_hideghaboru__adoscsapda__a_sarkany_predai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696c9627-69dd-457d-8dbd-019e9fb8ba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d9e8d4-c7c9-49ce-9d00-2f98c0a62912","keywords":null,"link":"/gazdasag/201814__maldivszigetek__indiaikinai_hideghaboru__adoscsapda__a_sarkany_predai","timestamp":"2018. április. 30. 12:30","title":"A magyar fociedzők után Kína hódítaná meg a Maldív-szigeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"addcc972-9624-4b8e-bccc-3768a0d5a41e","c_author":"","category":"elet","description":"Sajnos nem tudjuk, melyik óceánon készült e a pár napos felvétel, de a vasárnapi ebéd utáni jókedv biztosított.","shortLead":"Sajnos nem tudjuk, melyik óceánon készült e a pár napos felvétel, de a vasárnapi ebéd utáni jókedv biztosított.","id":"20180429_Kugligolyokent_utotte_ki_a_delfin_a_szorfost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=addcc972-9624-4b8e-bccc-3768a0d5a41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567ca220-28fe-4b43-ac24-53bf5592a5f4","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Kugligolyokent_utotte_ki_a_delfin_a_szorfost","timestamp":"2018. április. 29. 13:22","title":"Kugligolyóként ütötte ki a delfin a szörföst - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4842278f-46d2-417f-9db0-da3cbcfb5acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány tárgyal az Európai Bizottsággal.","shortLead":"A kormány tárgyal az Európai Bizottsággal.","id":"20180428_Valtozhat_a_megujulo_energia_tamogatasi_rendszere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4842278f-46d2-417f-9db0-da3cbcfb5acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba7f14a-b1ce-43e6-8377-3fff38a72447","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_Valtozhat_a_megujulo_energia_tamogatasi_rendszere","timestamp":"2018. április. 28. 15:36","title":"Változhat a megújuló energia támogatási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]