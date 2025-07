Az ukránok elfogták a palágykomoróci templomgyújtogatás gyanúsítottját

Elfogta az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) és az ukrán nemzeti rendőrség azt a férfit, aki a gyanú szerint felgyújtotta a görögkatolikus templomot a Kárpátalja megyei Palágykomorócon, és provokatív, idegengyűlölő feliratokat festett az épület falára, írták egy Facebook-bejegyzésében.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a 28 éves helyi lakos július 16-án éjszaka hatolt be a templom területére, ahol meggyújtotta a bejárati ajtót, majd az épület homlokzatára gyűlöletkeltő szövegeket írt fel. A hatóságok szerint a támadás célja a határ menti térség destabilizálása és egy olyan információs helyzet előállítása volt, amelyet Ukrajna ellenségei propagandacélokra használhatnak fel.

Az ügyben gyűlöletkeltés és szándékos rongálás miatt indult eljárás. A gyanúsított lakhelyén házkutatást tartottak, ahol mobiltelefonokat és más bizonyítékokat foglaltak le, ezeket jelenleg is elemzik a nyomozók.

A férfit őrizetbe vették, és jelenleg folyamatban van a hivatalos gyanúsítás előkészítése, valamint az előzetes letartóztatás elrendelésének mérlegelése. Az akciót az SZBU Kárpátaljai Főosztálya és az Ungvári Járási Rendőrkapitányság első számú részlege hajtotta végre a Kárpátaljai Megyei Ügyészség eljárásjogi felügyelete mellett, írja a Telex.

Az ukrán rendőrség tegnap adott ki közleményt arról, hogy nyomozás indult azt követően, hogy egy kárpátaljai magyarlakta település, Palágykomoróc görög katolikus templomát felgyújtották. Ugyanezen a napon bekérette Ukrajna budapesti nagykövetét a Külgazdasági és Külügyminisztériumba Szijjártó Péter a történtek miatt. A tárcavezető az ukrán állam felelősségét hangsúlyozva leszögezte, hogy a magyar kormány haladéktalanul átutalja az Istenszülő Születése Templom helyreállításához szükséges összeget.

A templom falára fújt „Késhegyre a magyarokkal!” jelszó nem először jelent meg a térségben, volt, hogy falragaszokra írták, az ukrajnai háború első heteiben pedig uszító sms-ben küldték szét a Beregszászon és környéken élők telefonjaira.

Palágykomoróci templomgyújtogatás – furcsa helyet választottak a tettesek Furcsa választás volt, hogy éppen a görögkatolikus templomot gyújtották fel ismeretlen tettesek a szlovák-ukrán határhoz közeli kárpátaljai Palágykomorócon: a faluban van egy református és egy újonnan nyílt katolikus templom is, miközben a helyi görögkeleti atya rendszeresen tart ukrán nyelven miséket a templomban.

Az üggyel kapcsolatban Rácz András Oroszország-szakértő is megosztotta a véleményét, szerinte ugyan kormánypropaganda természetesen ukrán nacionalista támadásnak próbálja beállítani az esetet, több olyan ok is van, amiért indokolt lehet az óvatosság, és hozzátette, hamarosan biztosan többet tudunk majd a rongálásról.