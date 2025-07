Interjú közben tépte szét Fidesz-tagkönyvét Beke Mihály András diplomata

Interjú közben tépte darabokra Fidesz-tagkönyvét Beke Mihály András nyugalmazott kultúrdiplomata a Magyar Hang Kompország című műsorában.

A beregszászi magyar konzulátus, majd a csíkszeredai főkonzulátus első beosztottjaként is dolgozó, frissen nyugdíjazott diplomata szerint sokáig érthetetlen volt számára, hogyan szavazhatott sok erdélyi magyar is George Simionra, amire aztán megkapta választ: ráismertek benne Orbán Viktor, az általuk tisztelt magyar miniszterelnök retorikájára, hiszen mindketten EU, NATO-, és ukránellenesek, oroszpártiak.

Az író az interjúban úgy fogalmazott: Orbán Viktor számára a nemzetpolitika csak politikai termék. Azzal pedig, hogy Romániában a magyargyűlölő, sírgyalázó Simion mellett állt ki, feláldozta a magyarságot.

„Számomra ez már vállalhatatlan, már a hallgatás is hazugságnak számít” – mondta.

Beke Mihály András ezzel kapcsolatban azt is elmondta, azért hallgatott sokáig, mert a megélhetése múlt rajta. De beszélt a 2026-os választásról is, melyben úgy fogalmazott, a Fidesz arra hivatkozva, hogy az ukránok beleavatkoztak a választásba, nem biztos, hogy el fogja ismerni a választási vereségét. De véleménye szerint azzal is többet kellene foglalkozni, mi lesz, ha az ellenzéknek tényleg sikerül megnyernie a választást, hiszen kérdés, hogyan lehet egy autokráciát demokratikus eszközökkel lebontani és demokratikussá átalakítani.

A Fidesz-tagkönyv széttépése 22:30-után látható a Magyar Hang Kompország című műsorában.