[{"available":true,"c_guid":"61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg fél éve mutatta be az Oculus Rift továbbfejlesztett változatát, az Oculus Gót, mostantól pedig már kapható is az eszköz.","shortLead":"Mark Zuckerberg fél éve mutatta be az Oculus Rift továbbfejlesztett változatát, az Oculus Gót, mostantól pedig már...","id":"20180502_facebook_oculus_go_virtualis_valosag_szemuveg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd11319f-965c-4650-aaea-dbc6ecb80271","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_facebook_oculus_go_virtualis_valosag_szemuveg","timestamp":"2018. május. 02. 10:43","title":"Megjött a Facebook csodaszemüvege: sem számítógép, sem telefon nem kell hozzá, hogy a virtuális valóságban legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Gabonban.","shortLead":"Gabonban.","id":"20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a782d6d1-b303-4bad-907e-50fcb359fd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","timestamp":"2018. május. 01. 08:15","title":"Van úgy, hogy az alkotmánybíróság lemondatja a miniszterelnököt és feloszlatja a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","shortLead":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","id":"20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525b2351-c021-49f9-b9d1-c7148da6a3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","timestamp":"2018. május. 02. 23:31","title":"Videó: Roger Waters a koncertjén üzent a magyar politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára, ráadásul nemcsak a bedőlt hitelesek.","shortLead":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára...","id":"20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea66d5-dbcb-40cb-83ad-2e10d88066c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","timestamp":"2018. május. 01. 21:52","title":"A KDNP újabb könnyítést javasol a bajba került lakáshiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kihalás fenyegeti az afrikai Viktória-tó medencéjében előforduló állat- és növényfajok 20 százalékát, a csak itt honos élőlényeknek pedig akár a háromnegyede is kipusztulhat - közölte a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN). ","shortLead":"Kihalás fenyegeti az afrikai Viktória-tó medencéjében előforduló állat- és növényfajok 20 százalékát, a csak itt honos...","id":"20180501_Kipusztulhat_Afrika_legnagyobb_tava_milliok_veszelyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db0d32-592c-4b47-8aef-425233d5cab5","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Kipusztulhat_Afrika_legnagyobb_tava_milliok_veszelyben","timestamp":"2018. május. 01. 15:30","title":"Kipusztulhat Afrika legnagyobb tava, milliók veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","shortLead":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","id":"20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ae0e81-7ab2-49ec-bff2-c2c81de2fb63","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","timestamp":"2018. május. 01. 14:30","title":"Orbán után Medgyessy is az azeri önkényúrnak hajbókol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott a legnagyobb közösségi oldalt. A WhatsApp társalapítójáról van szó, aki állítólag megelégelte az adatgyűjtési gyakorlatot.","shortLead":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott...","id":"20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0d2986-e1cb-49b3-b854-c4aa591df9bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","timestamp":"2018. május. 02. 19:00","title":"Neki is elege lett: a WhatsApp társalapítója is otthagyja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dc192c-546c-4442-9689-2bb3e7357b09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a 28. Mediawave Együttlét filmes elismeréseit.



","shortLead":"Kiosztották a 28. Mediawave Együttlét filmes elismeréseit.



","id":"20180501_Tarolt_a_Babuka_a_fuben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64dc192c-546c-4442-9689-2bb3e7357b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2963d2ae-800b-4015-a6ee-ac491ff13528","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Tarolt_a_Babuka_a_fuben","timestamp":"2018. május. 01. 11:17","title":"Tarolt a Babuka a fűben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]