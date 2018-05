Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c015861e-a163-4906-9352-72ac35c84e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint a határon átnyúló fejlesztések és az Információs hivatal is hozzá kerül. A KKM nem válik ketté, marad egyben a külgazdaság és a külügy. A Gazdasági bizottságban járt a külügyminiszter-jelölt.\r

\r

","shortLead":"Valamint a határon átnyúló fejlesztések és az Információs hivatal is hozzá kerül. A KKM nem válik ketté, marad egyben...","id":"20180515_Szijjarto_targyal_ezutan_a_nemzetkozi_energiaugyekben_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c015861e-a163-4906-9352-72ac35c84e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb292-faeb-4f06-be4a-613af1e4bf0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szijjarto_targyal_ezutan_a_nemzetkozi_energiaugyekben_is","timestamp":"2018. május. 15. 15:18","title":"Szijjártó tárgyal ezután a nemzetközi energiaügyekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681e0f89-a34a-49b6-9025-9f39ed936b4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áramszolgáltató saját telekommunikációs infrastruktúrát épít ki, amelyet bérbe adna a mobilszolgáltatóknak.","shortLead":"Az áramszolgáltató saját telekommunikációs infrastruktúrát épít ki, amelyet bérbe adna a mobilszolgáltatóknak.","id":"20180516_a_tavkozlesbe_is_beszallna_az_elmu_emasz_de_mobilos_terveik_nincsenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681e0f89-a34a-49b6-9025-9f39ed936b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1521e9-8032-433c-bb9a-74d42847565c","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_a_tavkozlesbe_is_beszallna_az_elmu_emasz_de_mobilos_terveik_nincsenek","timestamp":"2018. május. 16. 08:20","title":"A távközlésbe is beszállna az ELMŰ-ÉMÁSZ, de mobilos tervei nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbf9483-a297-457a-bc28-ca06f7f8e8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a nyári szünet előtt elkezdődik a pozsonyi kerékpármegosztó rendszer tesztüzeme.","shortLead":"Még a nyári szünet előtt elkezdődik a pozsonyi kerékpármegosztó rendszer tesztüzeme.","id":"20180515_Budapesttol_tanulnak_Pozsonyban_indul_a_szlovak_Bubi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbf9483-a297-457a-bc28-ca06f7f8e8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcc12df-79cf-4f06-83e2-d75449a2b1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Budapesttol_tanulnak_Pozsonyban_indul_a_szlovak_Bubi","timestamp":"2018. május. 15. 16:34","title":"Budapesttől tanulnak Pozsonyban, indul a szlovák Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E közlekedésében is lesznek változások.","shortLead":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E...","id":"20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2876d-3b75-4de2-afac-fded3beeed96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","timestamp":"2018. május. 16. 15:25","title":"Ez is eljött: sűrítik a reptéri buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég a mai áremelés, pénteken tovább drágulhatnak az üzemanyagok.","shortLead":"Nem elég a mai áremelés, pénteken tovább drágulhatnak az üzemanyagok.","id":"20180516_Mar_a_heten_400_forint_folott_lehet_a_gazolaj_dragulhat_a_benzin_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5cf3e-f124-41e2-872f-d09d2166d94b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_a_heten_400_forint_folott_lehet_a_gazolaj_dragulhat_a_benzin_is","timestamp":"2018. május. 16. 14:40","title":"Már a héten 400 forint fölött lehet a gázolaj, drágulhat a benzin is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffe1ac-7935-4732-bab2-045437db0a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy csapat ír bűnöző forgatta fel a minap alaposan Dublin életét. A bandatagok fényes nappal rendeztek roncsderbit egy utcában.","shortLead":"Egy csapat ír bűnöző forgatta fel a minap alaposan Dublin életét. A bandatagok fényes nappal rendeztek roncsderbit...","id":"20180516_autos_video_dublin_bunozok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffe1ac-7935-4732-bab2-045437db0a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c92eb-a137-49fd-92fe-8bfe2e1e467f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_autos_video_dublin_bunozok","timestamp":"2018. május. 17. 04:01","title":"Roncsderbi lopott autókkal, nyílt utcákon? Szokatlanul gyászolta vezérét egy csapat bűnöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport.foci","description":"A hírek szerint a teljes szakmai stáb, így a magyar másodedző is otthagyja az RB Leipzigot. Lőw Zsoltra állítólag már szemet is vetettek a PSG-nél. ","shortLead":"A hírek szerint a teljes szakmai stáb, így a magyar másodedző is otthagyja az RB Leipzigot. Lőw Zsoltra állítólag már...","id":"20180516_A_PSGhez_mehet_a_Lipcsetol_tavozo_Low_Zsolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97099b9e-4308-44f4-9e77-943fa3365924","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180516_A_PSGhez_mehet_a_Lipcsetol_tavozo_Low_Zsolt","timestamp":"2018. május. 16. 13:10","title":"A PSG-hez mehet a Lipcsétől távozó Lőw Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent kell mondania, ha nem tetszik neki. Márki-Zaynak azért sincs könnyű dolga, mert hivatalba lépése után a szakemberek negyede otthagyta a hivatalt, az önkormányzatban többségben lévő Fidesz pedig gyakran igyekszik őt elgáncsolni.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent...","id":"20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b4ac6c-3198-424f-aa21-c86234869120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","timestamp":"2018. május. 17. 10:30","title":"Márki-Zay Péter és a Fidesz újabb frontokat nyit a kampányüzemmódban ragadt Vásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]