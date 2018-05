Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be82efff-624c-4302-8374-6f342e1476e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűségével üt igazán nagyot az a kanadai kampányfilm, amit a napokban mutatott be a helyi biztosítási társaság.","shortLead":"Egyszerűségével üt igazán nagyot az a kanadai kampányfilm, amit a napokban mutatott be a helyi biztosítási társaság.","id":"20180522_teherauto_kamion_szemelyauto_fekezes_video_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be82efff-624c-4302-8374-6f342e1476e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673d1d5b-a814-420a-9285-926579e80720","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_teherauto_kamion_szemelyauto_fekezes_video_baleset","timestamp":"2018. május. 22. 04:01","title":"A nap videója: Ezért ne fékezzen be senki egy kamion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24-28 fok lesz, de napközben délnyugat felől zivatarok érkeznek. ","shortLead":"24-28 fok lesz, de napközben délnyugat felől zivatarok érkeznek. ","id":"20180522_Szinte_az_egesz_orszagban_lehetnek_ma_viharok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47dd35d-e89d-431e-940a-eb0fb1571448","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Szinte_az_egesz_orszagban_lehetnek_ma_viharok","timestamp":"2018. május. 22. 05:23","title":"Szinte az egész országban lehetnek ma viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f44ac-2be2-4876-80cb-d4be90c9d170","c_author":"","category":"vilag","description":"Német lapjelentések szerint egy titokzatos orosz szponzor pénzén repült tavaly magánrepülőgépen Moszkvába az Alternatíva Németországért (AfD) három vezetője, köztük az akkori pártvezér Frauke Petry. Ez az első bizonyíték arra, hogy Moszkva pénzelte az AfD-t. ","shortLead":"Német lapjelentések szerint egy titokzatos orosz szponzor pénzén repült tavaly magánrepülőgépen Moszkvába...","id":"20180522_Az_oroszok_fizettek_a_nemet_szelsojobbosok_moszkvai_utjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f44ac-2be2-4876-80cb-d4be90c9d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea27fbe6-ff8c-4ddb-aca7-876d68e4795b","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Az_oroszok_fizettek_a_nemet_szelsojobbosok_moszkvai_utjat","timestamp":"2018. május. 22. 14:14","title":"Az oroszok fizették a német szélsőjobbosok moszkvai útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates nemrég egy alapítványi rendezvényen beszélt arról, miről is folyt a diskurzus közte és az Egyesült Államok jelenlegi elnöke között.","shortLead":"Bill Gates nemrég egy alapítványi rendezvényen beszélt arról, miről is folyt a diskurzus közte és az Egyesült Államok...","id":"20180523_donald_trump_bill_gates_hpv_hiv_mi_a_kulonbseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae72486-11a7-4d65-9483-43220ecff7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_donald_trump_bill_gates_hpv_hiv_mi_a_kulonbseg","timestamp":"2018. május. 23. 09:03","title":"Hatalmas butaságot kérdezett Donald Trump Bill Gatestől – ráadásul kétszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét második felében tervezi Észak-Korea, hogy megsemmisíti a világ utolsó nukleáris teszthelyszínét. A nagyívű eseményre húsz újságírót hívtak a világ minden pontjáról, akiket a szállodában sült teknőssel és cápauszonylevessel is vendégül láttak.","shortLead":"A hét második felében tervezi Észak-Korea, hogy megsemmisíti a világ utolsó nukleáris teszthelyszínét. A nagyívű...","id":"20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe41ed-3a95-4548-a3ec-3c3d59331734","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","timestamp":"2018. május. 22. 18:47","title":"Sült teknős és atomteszthelyszín - nemzetközi újságírókat vittek körbe Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","shortLead":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","id":"20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eed23b-6f96-4f63-bb0c-0afb69d307d2","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","timestamp":"2018. május. 22. 11:19","title":"Filmezni kezd az Obama-házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","shortLead":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","id":"20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530b82e5-0536-49f3-b560-f4db62ba0a7f","keywords":null,"link":"/sport/20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","timestamp":"2018. május. 21. 21:59","title":"A Napoli három focistája is szívességeket tehetett a Camorrának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","shortLead":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","id":"20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c656cbb-52f2-45d8-b3ea-24c2535d426f","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","timestamp":"2018. május. 22. 08:19","title":"Haderőfejlesztés: 40 helikopter kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]