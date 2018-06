White Stripes: Seven Nation Army

Egy dal, amely egyáltalán nem focislágernek született, de az lett. Az amerikai duó emblematikus számának vezérdallamából a 2000-es évek közepére lett lelátói sláger – olyannyira, hogy a 2006-os németországi vb-n már mint nem hivatalos himnuszt énekelték az olasz szurkolók, azóta pedig számos tábor – a skót Falkirkétől az Atletico Madridén át a Real Madridéig – tűzte műsorára Jack White-ék szerzeményét.

Gerry and The Pacemakers: You'll Never Walk Alone

Minden idők talán leghíresebb focihimnusza, a Liverpool klubindulója, a You'll Never Walk Alone, melyet a Molnár Ferenc-féle Liliom átiratából, a Richard Rodgers és Oscar Hammerstein által megalkotott Carouselből emelt át a liverpooli Gerry and The Pacemakers. A dal – amelyet amúgy sokan mások is elénekeltek, többek közt Judy Garland, Johnny Cash, Elvis és Frank Sinatra is – a 60-as évek elején lett a vörösöké, és tényleg emblematikus lett, minden meccs elején és végén is elhangzik.

New Order: World In Motion

Nagy utat járt be a manchesteri négyes, amíg a borús brit posztpunkegyüttes, a Joy Division utódzenekarából az 1990-es olaszországi világbajnokságra készülő angol válogatott indulóját jegyző (indie-)popzenekar lett. A focisták közül Barnes, Beardsley, Gascoigne, Waddle, Steve McMahon és Des Walker hallható a felvételen, Barnes ráadásul külön rapbetétet is kapott a dalban.

Baddiel, Skinner & Lightning Seeds – Three Lions (Football's Coming Home)

És akkor még egy angol focis popsláger. Az Ian Broudie vezette Lightning Seeds két komikussal, David Baddiellel és Frank Skinnerrel társult arra, hogy az 1996-os angliai Európa-bajnokságon szereplő angol válogatott indulóját megalkossa. Mi más is lehetett volna a dal alcíme, hogy A futball hazatér?

Törőcsik András–Nyilasi Tibor: Hajrá

A magyar könnyűkultúra sem kivétel, ami a foci és a pop kapcsolatát illeti. Az Omega és a két aranylábú fiú, Kóbor Jánosék So Long című dalára az 1982-es vébé előtt felhúzott száma, hogy a szöveget idézzük, "nehéz küzdelem". Maradjunk abban: mindenki jobban járt volna, ha a két labdarúgó csak a pályán mutatja meg, mit tud.

Johan Cruyff: Oei Oei Oei (Dat Was Me Weer Een Loei)

Majdnem tizenöt évvel korábban egy igazi világsztár és futballhős, a holland Johan Cruyff is vékony jégre ment, a végeredmény, már ami az énekteljesítményt illeti, azonban eggyel jobb, mint a két magyar legenda esetében, még ha a zenei stílus legalább annyira mosolyt csalhat az arcunkra: Cruyff ugyanis egy tőről metszett mulatós dalt ad elő. A számot, mely 1969-ben jelent meg, a Polydor lemezkiadó Spanyolországban is megjelentette, amikor a nagy Johan 1973-ban Barcelonába szerződött.

Dolly Roll: Viva Mexico!

És akkor vissza a hazai pályára. A szinte eufóriában várt, végül keserű csalódással zárt mexikói világbajnokságra – ez volt a magyar labdarúgó-válogatott eddigi utolsó világbajnoki szereplése – is készült popdal, melyet a Hungária rock and roll-renegátjai, az olaszos spagettipopban utazó Dolly Roll készített el, természetesen fokozottan latinos hangulatban.

Mano Negra: Santa Maradona

És ha már latinosra vettük a figurát, nem maradhat ki ez a szám, a punkos, funkos, skás spanyol-francia popkultatombomba, a Mano Negra (a Manu Chao anyazenekara) ódája minden idők egyik legnagyobb és legbalhésabb focistájához. A dal a Mano Negra 1994-es Casa Babylon című utolsó sorlemezén hallható.

Vaudeville Smash: Zinedine Zidane ft. Les Murray

Persze nem Maradona az egyetlen futballhős, akit megénekeltek. Jutott popdal a franciák héroszának, Zinedine Zidane-nak is. A számot egy ausztrál zenekar, a Vaudeville Smash vette fel az ugyancsak ausztrál sportkommentátor, Les Murray társaságában, aki a zenei alapra sorolja a labdarúgás történetének legnagyobbjait (köztük Puskást), ám a refrénre kiderül, hogy a szerzők szerint ki a legnagyobb mind közül.

Sanjin & Youthman: Zlatan

Jutott sláger a bosnyák szülők Svédországban született öntörvényű futballgéniuszának, Zlatan Ibrahimovicnak is, akihez a Sanjin & Youtman nevű boszniai duó írt ódát, és hogy kifejezze őszinte és mély elkötelezettségét, a kettős a klipet is roadmovie-s rajongói tematikára húzta fel – egész pontosan arra, hogy mint rajongók stoppal indulnak Malmőbe, hogy találkozhassanak az országukból elszármazott futballfenoménnal.

...és van egy bonus track is.

Bëlga: Huszonkét férfi

Nos, és akkor itt a végére a vulgáris lelátói rigmusokat, a semmitmondó edzői nyilatkozatokat, és úgy, ahogy van, a futballkultúra egészét kegyetlenül és viccesen, kegyetlenül viccesen kifigurázó szám a valaha volt egyik legvalószínűtlenebb hazai popzenekar előadásában. Az ilyen dumáknak nem tudunk ellenállni:

"Hé ékpár! Kell egy kerékpár?"

"Mi van Nedved, rossz a kedved?"

"Mi van Zidane?

Nem vagy vidám!

Mi van Makaay?

Be ne kakálj!"