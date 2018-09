A miniszterelnök soha nem kap kemény kérdést a Kossuth rádió reggeli műsorában, de a most péntek reggeli interjú még a korábbaikhoz képest is kivételes volt. Miközben Orbán Viktor gondolatai zabolátlanul nyargalhattak olyasmiket állítva, hogy idegen zsoldosokkal akarják őriztetni a magyar határt, és azok majd beengedik a migránsokat, vagy hogy a jelentésével szerdán Orbánékra komoly csapást mérő Judith Sargentini a modernkori antiszemitizmus képviselője, Nagy Katalin műsorvezető nem szorítkozott egyszerű alákérdezésekre. Durván minősítette Judith Sargentinit, a jelentést megszavazó ellenzéket és sajnálkozott a jelentést támogató néppárti képviselők magatartásán is. Következzen a kérdések és közbevetések szó szerinti leirata:

Történelmi napnak nevezte szerdát az Amnesty International, miután az Európai Parlamentben megszavazták a Sargentini-jelentést. Ezzel szemben a CDU egyik politikusa azt mondta, az Európai Parlament történetének a legnagyobb hibája, amit elkövethetett, hogy elfogadta ezt a jelentést és Magyarország ellen szavazott. A stúdióban köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnököt. Ön hogyan látja, hogyan értékeli?

Akkor miért, igen.

Nade hát ez szuverenitás kérdése.

Judith Sargentini azt nyilatkozta, a szavazás után, hogy ő jó munkát végzett, mert hogy ellenérveket igazán nem hallottunk, a magyar kormány nem tudta cáfolni az állításait. A kérdés az, hogy azt a 180 oldalt, amit a magyar kormány odatett mint választ, azt nem olvasta senki? (A dokumentum valójában 108 oldalas - a szerk.)

Egyre több európai politikus szólal meg, és azt mondja, hogy Magyarországot kipécézte az Európai Parlament, és sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon itt nem a magországok műveletét, hadműveletét látjuk a periféria ellen. Hiszen Lengyelország után sorra kerül Magyarország, aztán majd lehet, hogy októberben Románia.

Ha szavazatokról beszélünk, akkor elég érdekes ez a helyzet, hogy voltak az igen szavazatok, a nem szavazatok, és volt 48 ha jól emlékszem tartózkodó szavazat, amit nem vett figyelembe az Európai Parlament.

Ugye egy kívülálló azt mondja, hogy másfél éve tart az egész ügy az Európai Parlamentben, akkor hogyhogy csak a szavazás előtt 2-3 nappal jutott eszükbe, hogy ezt a kérdést előhozzák, hogy akkor talán nem is kellene beszámítani ezeket a tartózkodó szavazatokat.

Mit lehet?

Sajtóból azt tudjuk, hogy Judith Sargentininek is a tevékenységei közé tartozik támadni Izraelt, tehát teljesen egyértelmű, hogy amikor ő azt mondja, hogy Magyarországon antiszemitizmus van és ezt leírja jelentésébe, akkor álszent és hazudik.

A magyar képviselők szavazatait már szóba hoztuk, de azért megérdemelne még két mondat, hogy az ellenzéki képviselők megint és újra Magyarország ellen szavaztak. És aki nem szavazott és nem ment be, kvázi ő is azt segítette, hogy az elítélésnek legyen eggyel több szavazata.

Az ellenzék, azok, akik örültek ennek az eredménynek, ami megszületett az Európai Parlamentben, azt mondták mosolyogva, hogy lám-lám, még a néppárti barátok is a Fidesz ellen szavaztak. Sokan mondják, hogy lehet, hogy ennek az az előnye, ugye hogy legalább tiszta víz került a pohárba, és a Fidesz, a kormánypárt is tisztában van azzal, hogy ki az, aki osztja a magyar kormány véleményét a migrációról, és ki az, aki nem.

Csalódás, ahogy Sebastian Kurz nyilatkozata is, nem?

Miniszterelnök úr, az elkövetkező 9 hónap végig ilyen lesz, amíg sor kerül az Európai Parlamenti választásokra? Ilyen sok feszültség és ilyen sok harc lesz?

Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.

Csak a miheztartás végett: a 80 milliárd forintból működtetett közmédia hírszolgáltatásának alkotógárdája ugyanúgy nívódíjas, mint a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Echo Tv, illetve a szavazás napján az "Orbán Viktort éltették Európában" című anyaggal előálló TV2 Tények című műsora is.

