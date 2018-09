Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert a harmadik helyezettet utólag kizárták.","shortLead":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert...","id":"20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605668c-7766-433d-a951-473148842e27","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:42","title":"Tíz évvel az olimpiai verseny után kapott bronzérmet egy brit hétpróbázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb29469-4724-46ab-9f70-920aaa4ac1b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig húzódnak a kockázatok.","shortLead":"Az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig húzódnak a kockázatok.","id":"20180912_Megvan_mi_fekezheti_a_gazdasagi_novekedest_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb29469-4724-46ab-9f70-920aaa4ac1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41129f04-e045-4179-b745-338f5a5ed671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Megvan_mi_fekezheti_a_gazdasagi_novekedest_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:57","title":"Megvan, mi fékezheti a gazdasági növekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP kétharmaddal szavazta meg a Sargentini-jelentést, a Fidesz válaszlépést ígért.","shortLead":"Az EP kétharmaddal szavazta meg a Sargentini-jelentést, a Fidesz válaszlépést ígért.","id":"20180912_Szijjarto_sargentini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc038337-21c7-4ef3-ab44-7e7bfebabd12","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Szijjarto_sargentini","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:08","title":"Szijjártó: A döntés csalással született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott válaszból derült ki. ","shortLead":"Ez egy országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott válaszból derült ki. ","id":"20180912_Egymilliobol_tizezer_vallalkozas_kapott_unios_tamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee3d71b-1e9b-454c-bf06-b9c2db41c1d7","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Egymilliobol_tizezer_vallalkozas_kapott_unios_tamogatast","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:00","title":"Egymillióból tízezer vállalkozás kapott uniós támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somlószőlősön történt a baleset.","shortLead":"Somlószőlősön történt a baleset.","id":"20180912_mentohelikopter_sietett_a_mustgazmergezes_aldozatahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d82edb-d834-4bfc-9acf-0f97b078242f","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_mentohelikopter_sietett_a_mustgazmergezes_aldozatahoz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:14","title":"Mentőhelikopter sietett a mustgázmérgezés áldozatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft Surface vezető kommunikációs menedzserének feltűnt valami.","shortLead":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft...","id":"20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335d4730-3f1c-45d5-a756-104655bf6a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:03","title":"Különös vád: a Microsofttól másolt az Apple a szerdai bemutatón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c","c_author":"","category":"itthon.idojaras","description":"Este sem lesz hideg.","shortLead":"Este sem lesz hideg.","id":"20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8ca94-db0d-4fc1-8974-63bb252d07e8","keywords":null,"link":"/idojaras/20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:14","title":"Még szerdán is folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is elkísérte. A bemutató apropója az volt, hogy felavatták a helyi gördeszkapályát.","shortLead":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is...","id":"20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49c95d-1496-430e-8627-bee5dc56d060","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:54","title":"Az ország leglazább plébánosával avatott fel egy skateparkot Novák Katalin – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]