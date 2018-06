Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA elnöksége rendkívüli ülést tart, a téma az MTA költségvetésének felének a Palkovics László miniszterhez csatornázása lesz. Az Innovációs Minisztérium pedig már el is árulta, más szempontokat is figyelembe fog venni a kutatásoknál, mint a tudományosakat. \r

","shortLead":"Az MTA elnöksége rendkívüli ülést tart, a téma az MTA költségvetésének felének a Palkovics László miniszterhez...","id":"20180614_Hivatalos_rendkivuli_elnoksegi_ules_jon_az_MTAban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1270f6c-520e-40c3-b496-fa85ed9dc598","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Hivatalos_rendkivuli_elnoksegi_ules_jon_az_MTAban","timestamp":"2018. június. 14. 15:41","title":"Lesz miről beszélni az MTA-ban: Palkovicsék más szempontok alapján osztják majd a pénzt a kutatásoknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházi üvöltözés úgy tűnik, érzékeny téma.","shortLead":"A színházi üvöltözés úgy tűnik, érzékeny téma.","id":"20180613_Kero_osszecsapott_Verebes_Istvannal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5793386-ed65-43c8-a11b-06a1bd11c456","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Kero_osszecsapott_Verebes_Istvannal","timestamp":"2018. június. 13. 16:07","title":"Kero összecsapott Verebes Istvánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan halad, az utóbbi hónapok botrányos esetei arról árulkodnak, hogy egyelőre inkább Kelet-Európa kapujának tekinthető, mint a Nyugaténak.","shortLead":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan...","id":"20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc087d7-689a-4525-8056-6a367e3dd070","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 14. 17:02","title":"Ami Ferihegynek a Malév volt, az ma a Liszt Ferenc reptérnek a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A köztisztviselők és a dolgozni kívánó nyugdíjasok örülhetnek a legjobban a kormány jövő évi gazdasági terveinek, amelyek alapját, a költségvetést most mutatta be Varga Mihály pénzügyminiszter. Mások annyira nem örülhetnek, bár különösebb nyoma nincs az Orbán Viktor által vizionált válságnak sem.

","shortLead":"A köztisztviselők és a dolgozni kívánó nyugdíjasok örülhetnek a legjobban a kormány jövő évi gazdasági terveinek...","id":"20180613_Beremeles_johet_az_allami_szferaban_de_adocsokkentesre_hiaba_varunk__itt_az_uj_koltsegvetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c183612-245c-4306-b0a3-8ecaab77c6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Beremeles_johet_az_allami_szferaban_de_adocsokkentesre_hiaba_varunk__itt_az_uj_koltsegvetes","timestamp":"2018. június. 13. 17:05","title":"Béremelés jöhet az állami szférában, de adócsökkentésre hiába várunk – itt az új költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnök publicisztikában állt ki a nyomtatott hetilapként megszűnt Heti Válasz mellett.","shortLead":"A volt köztársasági elnök publicisztikában állt ki a nyomtatott hetilapként megszűnt Heti Válasz mellett.","id":"20180613_Solyom_Laszlo_a_Heti_Valaszban_nem_volt_felelemkeltes_gyuloletszitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ac40c3-8717-478e-841b-da3056e27d45","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Solyom_Laszlo_a_Heti_Valaszban_nem_volt_felelemkeltes_gyuloletszitas","timestamp":"2018. június. 13. 14:12","title":"Sólyom László: A Heti Válaszban nem volt félelemkeltés, gyűlöletszítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November elsején kerül mozikba Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje.","shortLead":"November elsején kerül mozikba Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje.","id":"20180613_Kulka_Janos_novemberben_visszater_a_mozivaszonra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab2ce11-fd89-43f8-84a4-fb92645704fc","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Kulka_Janos_novemberben_visszater_a_mozivaszonra","timestamp":"2018. június. 13. 16:01","title":"Kulka János novemberben visszatér a mozivászonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zavaró szaghatások, zajok és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre weboldalt az iASK: az EnviroMind nevű, magyar nyelven is elérhető környezetvédelmi honlapon nem csak panaszt tehetnek a lakókörnyezetükben tapasztalt kellemetlenségekről a felhasználók, a fejlesztők arra is törekednek, hogy a gond híre el is jusson a települések illetékeseihez.","shortLead":"Zavaró szaghatások, zajok és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre weboldalt az iASK: az EnviroMind...","id":"20180613_iask_enviromind_kornyezetvedelem_problema_bejelentese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defb590d-53a0-427a-8290-de43e5317ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_iask_enviromind_kornyezetvedelem_problema_bejelentese","timestamp":"2018. június. 13. 10:03","title":"Zavaró szagot érez a környéken? 