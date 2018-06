Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra váltani. Azért néha az ausztrálok is megmutatták, miért vannak kinn a vébén.

","shortLead":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra...","id":"20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cd8677-18d1-4316-862f-6ba95e151f62","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","timestamp":"2018. június. 16. 13:52","title":"Franciaország – Ausztrália: 2-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5783c7bd-2c4d-42d6-b5bb-a27f0cfa500e","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Nemcsak a Nagy Imre-per ítéletét írták meg jó előre, hanem a kivégzések hírének közzétételéről, a várható tiltakozások „kezeléséről” is mindenre kiterjedő intézkedési terv készült. Kádárék végül a felejtetés – azóta is sokszor felmelegített – taktikáját választották. Nagy Imrét kereken 60 éve, 1958. június 16-án végezték ki.","shortLead":"Nemcsak a Nagy Imre-per ítéletét írták meg jó előre, hanem a kivégzések hírének közzétételéről, a várható tiltakozások...","id":"201824__nagy_imreper__torvenyesitett_justizmord__felejtetes__gyilkos_propaganda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5783c7bd-2c4d-42d6-b5bb-a27f0cfa500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca0894-3353-4312-92af-564a8f148fc9","keywords":null,"link":"/kultura/201824__nagy_imreper__torvenyesitett_justizmord__felejtetes__gyilkos_propaganda","timestamp":"2018. június. 16. 07:00","title":"Gyilkos propaganda: amikor el kellett mondani, hogy Nagy Imrét megölték...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oroszok első embere szerint a villanyautók nem igazán tekinthetők környezetbarát járműveknek. ","shortLead":"Az oroszok első embere szerint a villanyautók nem igazán tekinthetők környezetbarát járműveknek. ","id":"20180615_vlagyimir_putyin_elektromos_auto_villanyauto_gazhajtas_suritett_foldgaz_oroszorszag_kozlekedes_uzemanyag_lopas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0310112c-9bcf-487a-bbe6-10e59af7f308","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_vlagyimir_putyin_elektromos_auto_villanyauto_gazhajtas_suritett_foldgaz_oroszorszag_kozlekedes_uzemanyag_lopas","timestamp":"2018. június. 15. 08:21","title":"Putyin nem az elektromos, hanem a gázos autókban látja a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy újságíró olyan hangfelvételt talált, amely szerint a börtönőrök bőrébe bújt egyetemistáknak előre megmondták, hogy bánjanak keményen a \"fogvatartottakkal\".","shortLead":"Egy újságíró olyan hangfelvételt talált, amely szerint a börtönőrök bőrébe bújt egyetemistáknak előre megmondták...","id":"20180615_manipulalhattak_a_hires_stanfordi_bortonkiserletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df13d55f-9f03-4e85-ab7f-ea381ce42ef9","keywords":null,"link":"/elet/20180615_manipulalhattak_a_hires_stanfordi_bortonkiserletet","timestamp":"2018. június. 15. 16:52","title":"Manipulálhatták a híres stanfordi börtönkísérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves budapesti férfi a vád szerint fegyveresen rabolt ki egy budapesti bankot, majd a rendőrök előli menekülés közben elsodorta egy szabályosan közlekedő gépkocsi. Elsőfokon 11 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság.","shortLead":"A 34 éves budapesti férfi a vád szerint fegyveresen rabolt ki egy budapesti bankot, majd a rendőrök előli menekülés...","id":"20180615_11_evet_kapott_a_budapesti_bankrablo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f44611b-c2a8-475b-bb67-57f097bf0572","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_11_evet_kapott_a_budapesti_bankrablo","timestamp":"2018. június. 15. 09:29","title":"11 évet kapott a budapesti bankrabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138f8767-be99-4d4c-84a0-e96b2b510025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékszik még Natalia Oreiróra, a Magyarországon is nagy sikerrel vetített argentin szappanopera, a Vad angyal sztárjára? Neki is van egy száma a foci-vb elé.","shortLead":"Emlékszik még Natalia Oreiróra, a Magyarországon is nagy sikerrel vetített argentin szappanopera, a Vad angyal...","id":"20180614_a_vad_angyal_is_vebedalt_enekel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138f8767-be99-4d4c-84a0-e96b2b510025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46488b-7b3e-4094-96a8-844c4fce8b89","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_a_vad_angyal_is_vebedalt_enekel","timestamp":"2018. június. 14. 15:42","title":"A Vad angyal is vébédalt énekel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20709298-9d91-4162-8d0a-ff49a1eef537","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vonzóbbá, könnyebben eladhatóvá tenné a Google a Pixelbookot, ls most úgy tűnik, ehhez a Windows 10-ben látja a legmegfelelőbb eszközt.","shortLead":"Vonzóbbá, könnyebben eladhatóvá tenné a Google a Pixelbookot, ls most úgy tűnik, ehhez a Windows 10-ben látja...","id":"20180615_google_pixelbook_windows_10_futtatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20709298-9d91-4162-8d0a-ff49a1eef537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec56c61-1966-40d3-ab90-454472eacc04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_google_pixelbook_windows_10_futtatasa","timestamp":"2018. június. 15. 13:03","title":"Szemet vetett a Google a Windows 10-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179c15aa-8e0e-4219-b4fb-b5b413f4fd26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyolc évvel ezelőtti tragédia ügyét tavaly kezdték újratárgyalni. ","shortLead":"A nyolc évvel ezelőtti tragédia ügyét tavaly kezdték újratárgyalni. ","id":"20180615_Osszel_itelet_szulethet_a_vorosiszapperben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179c15aa-8e0e-4219-b4fb-b5b413f4fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb60389-312e-4ba5-be2d-ba7f808ea235","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Osszel_itelet_szulethet_a_vorosiszapperben","timestamp":"2018. június. 15. 05:02","title":"Ősszel ítélet születhet a vörösiszapperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]