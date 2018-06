Argentína-Horvátország, 20 óra

GOAT. Ami nemcsak kecskét jelent, hanem azt is, hogy greatest of all time, vagyis minden idők legjobbja. Leo Messit a vébé előtt egy kecskével fotózták egy újság címlapján, Ronaldo pedig 4 gólos két meccsen, szakállt vakargatva ünnepel. Azt mondja, nem Messi miatt, ez szokás hazájában, a szakállka pedig szexi, Quaresma mondta, maradjon.

The goat ���� declaration....

Who did it better...

Like for RONALDO

Rt for Messi pic.twitter.com/yx5zmqiV0H — Adult Gambino ���������������� (@Jreal_dikach) June 20, 2018

Hogy a fociról is szó essék. Argentína szenvedett az első fordulóban a szervezett Izland ellen, Messi büntetőt is hagyott ki (ez inkább szokása, mint a véletlen műve, volt szezon, amikor 50 százalék alatt volt ebbe a mutatóban), 1-1 lett a vége. Argentína már most romokban, népégést jajveszékel a tangóhoz szokott lélek.

Az első meccsből tényleg nem sokat meríthetnek, Kun Agüero gólján túl semmi maradandó, Paulo Dybala, aki a Juventusban csodás szezont futott és fél Európa leigazolna, végig padozott.

De az ellenfél, Horvátország sem villogott, hiába léptek át 2-0-val Nigérián. Egy öngól és egy tizenegyes, semmi több. Pedig a horvátok is olyanok, mint a belgák, évek óta halljuk, aranygeneráció ez, sokra hivatott. Nem alaptalanul, hisz olyanok rúgják a labdát itt, mint Modric, Rakitic vagy épp Mandzukic.

De vannak még meccsek, sőt, ezekkel kezdünk.

A C csoportból kerülhet ki a vb következő két továbbjutója: Dánia és Franciaország is ott lesz a nyolcaddöntőben, ha nyer.

Dánia-Ausztrália, 14 óra

Dán edzés © AFP / Emmanuel Dunand

A nap a talán legkevésbé izgalmasnak ígérkező mérkőzéssel indul, amelyen két brusztolós csapat találkozik. A dánok visszafogott teljesítménnyel és szerencsével nyertek a nyitó fordulóban Peru ellen, hiszen a rivális büntetőt is hibázott, Ausztrália pedig alaposan megizzasztotta a franciákat, bár támadójátéka döcögős volt.

A statisztika a dánok mellett van: még soha nem kaptak a vb-n a csoportkör második fordulójában, míg az ausztrál együttes még nem nyert, egy döntetlen mellett háromszor kikapott. Az ausztrálok ellen szól az is, hogy utóbbi négy vb-meccsüket elveszítették, utóbbi tizenegy vb-találkozójukon gólt kaptak, és európai ellenféllel szemben csak egyszer győztek világbajnokságon, hétszer alulmaradtak. A dánok viszont a védelmükben bízhatnak: Kasper Schmeichel 534 perce nem kapott gólt.

Ott lehet a dán csapatban Lasse Schöne, aki a lesérülő William Kvistet helyettesítheti.

Franciaország-Peru, 17 óra

A francia válogatott egyike volt azoknak az esélyeseknek, amely győzelemmel kezdte a vb-t. Didier Deschamps szövetségi kapitány azonban nem lehetett maradéktalanul elégedett a kiizzadt siker után. Kijelentette, hogy többet vár kulcsemberétől, Antoine Griezmanntól is, de többi csatára teljesítményét is bírálta, így elképzelhető, hogy ezúttal Olivier Giroud is bekerül majd a kezdőcsapatba.

Pogba © AFP / Franck Fife

Ünnepi lesz a meccs Hugo Llorisnak, aki 100. alkalommal léphet pályára a válogatottban, és a kapusok közül elsőként éri el ezt a határt.

Perunál a legnagyobb kérdés az lesz, hogy ezúttal kezdeni fog-e Paolo Guerrero, vagy marad a dánok ellen látott csapat. A dél-amerikai együttes lendületesen játszott a nyitányon, ám a kapu előtt több határozottság és pontosság kell: az első körben 14 lövésből sem született gól.