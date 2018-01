[{"available":true,"c_guid":"cdd81772-71e8-4381-a5dd-d2ae2c4b92f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint nagy a rendőri készültség Teherán központjában. A hatóságok korlátozták az Instagramhoz és a Telegramhoz való hozzáférést.","shortLead":"A hírek szerint nagy a rendőri készültség Teherán központjában. A hatóságok korlátozták az Instagramhoz és...","id":"20171231_vizagyuval_mentek_neki_a_rendorok_az_irani_tuntetoknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd81772-71e8-4381-a5dd-d2ae2c4b92f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaf8b99-1519-4ee1-89d8-1557cf6452b6","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_vizagyuval_mentek_neki_a_rendorok_az_irani_tuntetoknek","timestamp":"2017. december. 31. 19:00","title":"Vízágyúval mentek neki a rendőrök az iráni tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3491ff2-bdf3-4fe8-99f2-870c990b01ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiánypótló felmérés szilveszter után.","shortLead":"Hiánypótló felmérés szilveszter után.","id":"20180102_Zavarjak_a_hangos_szomszedok_Oruljon_hogy_nem_Maltan_el","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3491ff2-bdf3-4fe8-99f2-870c990b01ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf16ac-70cc-440e-830f-c04d0fcdd599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Zavarjak_a_hangos_szomszedok_Oruljon_hogy_nem_Maltan_el","timestamp":"2018. január. 02. 11:41","title":"Zavarják a hangos szomszédok? Örüljön, hogy nem Máltán él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a január 1-jén megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a január 1-jén megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180101_hatos_lotto_fonyeremeny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990b6321-b07c-49b2-bc9b-06492bbc9854","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180101_hatos_lotto_fonyeremeny","timestamp":"2018. január. 01. 17:20","title":"Hatos lottó: valakinek nagyon jól kezdődik az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085","c_author":"Keresztes Imre","category":"elet","description":"Reneszánszát éli az ír whiskey, forgalma eszeveszett gyorsasággal nő. A valamikor csúcson lévő, majd trónfosztott ital skót versenytársának, a scotchnak a babérjaira tör.","shortLead":"Reneszánszát éli az ír whiskey, forgalma eszeveszett gyorsasággal nő. A valamikor csúcson lévő, majd trónfosztott ital...","id":"201751__ir_whiskey__feltamadas__dicso_mult__paratlan_parlatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3873859e-1eed-4fe6-b2c5-55b90caad01a","keywords":null,"link":"/elet/201751__ir_whiskey__feltamadas__dicso_mult__paratlan_parlatok","timestamp":"2017. december. 31. 15:00","title":"Páratlan párlatok, avagy az ír whiskey fantasztikus feltámadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e3cc8e-5b04-4141-9dcd-ce27280ef602","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egy újévi Twitter-üzenetében úgy vélte: Irán kudarcot kudarcra halmoz annak ellenére, hogy meg tudott állapodni nukleáris programjáról a nagyhatalmakkal – köztük a Barack Obama vezette Egyesült Államokkal –, bár ez szerinte egy nagyon rossz megállapodás, következésképpen megérett az idő a változásra az ázsiai országban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egy újévi Twitter-üzenetében úgy vélte: Irán kudarcot kudarcra halmoz annak ellenére...","id":"20180101_trump_iran_valtozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72e3cc8e-5b04-4141-9dcd-ce27280ef602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ef0a6b-98ed-4156-b01b-d961d070b965","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_trump_iran_valtozas","timestamp":"2018. január. 01. 17:07","title":"Trump: Iránban elérkezett az idő a változásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mindenki tud az interneten munkát keresni, de ahogy egy általános webes keresés esetében, úgy az állásvadászatban is igaz: közel sem biztos, hogy az ösztönös módszerek megbízható és releváns találatokat adnak.","shortLead":"Mindenki tud az interneten munkát keresni, de ahogy egy általános webes keresés esetében, úgy az állásvadászatban is...","id":"201750__allasok_aneten__gyakori_hibak__tudjak_csak_nem_sejtik__rosszul_keresok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f6d6c9-8f35-49ee-ba1b-bbbd4a1bdab3","keywords":null,"link":"/tudomany/201750__allasok_aneten__gyakori_hibak__tudjak_csak_nem_sejtik__rosszul_keresok","timestamp":"2018. január. 01. 12:30","title":"Hogyan keressünk állást a lebőgés veszélye nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd1f2f4-f91c-44b1-9938-f7879e9a27ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a cégtörlések száma drasztikusan mérséklődött, összességében csökkent a működő cégek száma Magyarországon.","shortLead":"Bár a cégtörlések száma drasztikusan mérséklődött, összességében csökkent a működő cégek száma Magyarországon.","id":"20180102_Joval_kevesebb_ceget_alapitottak_az_oevben_2016hoz_kepest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecd1f2f4-f91c-44b1-9938-f7879e9a27ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f78834-ff68-4c5e-adfd-6e51ff61c5b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Joval_kevesebb_ceget_alapitottak_az_oevben_2016hoz_kepest","timestamp":"2018. január. 02. 09:49","title":"Jóval kevesebb céget alapítottak az óévben 2016-hoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3bad36-9a8f-4398-a6a8-425142c722c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pontosabban egy pub, Edinburghben, ami eddig is egy irodalmár nevét viselte.","shortLead":"Pontosabban egy pub, Edinburghben, ami eddig is egy irodalmár nevét viselte.","id":"20180102_A_Harry_Potter_konyvek_szerzojenek_nevet_vette_fel_egy_kocsma_Edinburgh_JK_Rowling","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3bad36-9a8f-4398-a6a8-425142c722c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe3f736-8b88-4947-9edc-fb7ffd09689a","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_A_Harry_Potter_konyvek_szerzojenek_nevet_vette_fel_egy_kocsma_Edinburgh_JK_Rowling","timestamp":"2018. január. 02. 12:04","title":"A Harry Potter-könyvek szerzőjének nevét vette fel egy kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]