[{"available":true,"c_guid":"5763ed17-ec6b-4eda-9ecc-67ed8b2a619b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem viccelt a Ford ezzel a 20 teniszpálya méretű óriásplakáttal.","shortLead":"Nem viccelt a Ford ezzel a 20 teniszpálya méretű óriásplakáttal.","id":"20180226_A_Ford_felrakta_egy_madridi_epuletre_a_vilag_legnagyobb_reklamjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5763ed17-ec6b-4eda-9ecc-67ed8b2a619b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc28368d-50a4-49d4-ac8a-3bba962749b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_A_Ford_felrakta_egy_madridi_epuletre_a_vilag_legnagyobb_reklamjat","timestamp":"2018. február. 26. 16:48","title":"A Ford felrakta egy madridi épületre a világ legnagyobb reklámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fad8a2-71c5-435f-81b5-3e2a80b79588","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás rádiós szerkesztő 89 éves volt.","shortLead":"A legendás rádiós szerkesztő 89 éves volt.","id":"20180227_Meghalt_Kovalik_Marta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3fad8a2-71c5-435f-81b5-3e2a80b79588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e0fd79-df70-498b-a74f-3fe259bf4bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20180227_Meghalt_Kovalik_Marta","timestamp":"2018. február. 27. 10:15","title":"Meghalt Kovalik Márta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat héttel az országgyűlési választások előtt sok, eddig inaktív Fidesz-ellenes választó kedvet kaphat a szavazáshoz, de csak akkor, ha az ellenzéki pártok hatékony és egységes kampányt tudnak építeni a történtekre – áll a Political Capital elemzésében.","shortLead":"Hat héttel az országgyűlési választások előtt sok, eddig inaktív Fidesz-ellenes választó kedvet kaphat a szavazáshoz...","id":"20180226_Political_Capital_Tortenelmi_vereseget_szenvedett_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c21282e-369e-49fa-a52a-d894ef198335","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Political_Capital_Tortenelmi_vereseget_szenvedett_a_Fidesz","timestamp":"2018. február. 26. 10:40","title":"Political Capital: Történelmi vereséget szenvedett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pelenkázót kér adományba a Budai Gyermekkórház.","shortLead":"Pelenkázót kér adományba a Budai Gyermekkórház.","id":"20180227_pelenkazot_ker_a_gyerekkorhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a579a37a-0def-40c4-b1b9-5fdd4e86ca82","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_pelenkazot_ker_a_gyerekkorhaz","timestamp":"2018. február. 27. 20:15","title":"Megint alapvető felszerelés hiányzik egy gyerekkórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb4de52-4666-44b9-a0bc-3f3bfe12237a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztően mennek az SUV-k, tavaly már közel 28 millió darabot adtak el belőlük, ami azt jelenti, hogy világszinten minden harmadik új autó ilyen emelt hasmagasságú „terepjáró”.","shortLead":"Elképesztően mennek az SUV-k, tavaly már közel 28 millió darabot adtak el belőlük, ami azt jelenti, hogy világszinten...","id":"20180227_suv_statisztika_eladas_vilagszinten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eb4de52-4666-44b9-a0bc-3f3bfe12237a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e63b6e8-553b-42c9-9757-5ca099a85c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_suv_statisztika_eladas_vilagszinten","timestamp":"2018. február. 27. 15:21","title":"Tíz éven belül minden új autó SUV lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1d216f-5240-434c-8569-1576722474a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoros gyakorlatilag fékezés nélkül rohant bele a \"sorompóba\".","shortLead":"A motoros gyakorlatilag fékezés nélkül rohant bele a \"sorompóba\".","id":"20180227_motoros_baleset_sorompo_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc1d216f-5240-434c-8569-1576722474a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091aa62a-b13b-43a3-9f6a-b3124f9c8bd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_motoros_baleset_sorompo_video","timestamp":"2018. február. 27. 04:01","title":"Nem vette észre a motoros, hogy \"zárva a sorompó\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611cd7da-787f-409e-a65b-fafc48a03350","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több európai országban is cirkált az EU-s felhasználásra nem jogosult biomassza, amelyből Magyarországra is került egy adag. A génmódosított szereket (GMO) teljesen tiltó Szerbiának gyártottunk belőle takarmányt. ","shortLead":"Több európai országban is cirkált az EU-s felhasználásra nem jogosult biomassza, amelyből Magyarországra is került...","id":"20180226_Illegalisan_genmodositott_takarmanyt_kuldott_Magyarorszag_Szerbianak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611cd7da-787f-409e-a65b-fafc48a03350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927a6dc2-da27-4652-b3cc-a2ea0808165d","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Illegalisan_genmodositott_takarmanyt_kuldott_Magyarorszag_Szerbianak","timestamp":"2018. február. 26. 10:00","title":"Illegálisan génmódosított takarmányt küldött Magyarország Szerbiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f6a21a-f9cd-4d55-bfb6-cd54e30deabd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem klasszikus belföldi járatról van szó, de akár újdonságnak is tekinthető.\r

","shortLead":"Egyelőre nem klasszikus belföldi járatról van szó, de akár újdonságnak is tekinthető.\r

","id":"20180227_nyaron_lesz_itthon_olyan_legi_jarat_ami_budapestrol_debrecenbe_megy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f6a21a-f9cd-4d55-bfb6-cd54e30deabd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3436f2e6-6686-4ba9-a22c-f6b00fbbc65e","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_nyaron_lesz_itthon_olyan_legi_jarat_ami_budapestrol_debrecenbe_megy","timestamp":"2018. február. 27. 15:38","title":"Nyáron lesz itthon olyan légi járat, ami Budapestről Debrecenbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]