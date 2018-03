Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5bb6111-feac-4a5e-ad18-873cc8ad841d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl sok szobát foglaltak le a vizes vb szervezői, az üresen maradt szálláshelyek után pedig csak nehezen voltak hajlandóak fizetni a szállodáknak.","shortLead":"Túl sok szobát foglaltak le a vizes vb szervezői, az üresen maradt szálláshelyek után pedig csak nehezen voltak...","id":"20180308_Alig_akartak_kifizetni_a_vizes_vb_szervezoi_az_uresen_maradt_szallodai_szobakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bb6111-feac-4a5e-ad18-873cc8ad841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9257c310-8c7f-4a63-8ac8-a8ba3b6436ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Alig_akartak_kifizetni_a_vizes_vb_szervezoi_az_uresen_maradt_szallodai_szobakat","timestamp":"2018. március. 08. 09:31","title":"Alig akarták kifizetni a vizes vb szervezői az üresen maradt szállodai szobákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20addd-4231-4ed7-a286-d5e890323b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmentéssel végződött a segédhernyó-saga.","shortLead":"Felmentéssel végződött a segédhernyó-saga.","id":"20180308_Jogeros_Zsiga_Marcell_vesztett_Tota_W_Arpaddal_szemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc20addd-4231-4ed7-a286-d5e890323b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d4419-fbda-42aa-9367-f44b63a2cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Jogeros_Zsiga_Marcell_vesztett_Tota_W_Arpaddal_szemben","timestamp":"2018. március. 08. 12:20","title":"Jogerős: Zsiga Marcell vesztett Tóta W. Árpáddal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére Dancsó József érkezett. Előbbit Rogán bizalmasának tartják, utóbbi a Magyar Államkincstárat vezette korábban és volt Orosháza polgármestere is. De nem ez az egyetlen változás.","shortLead":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére...","id":"20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eee0cae-c671-41e7-a471-5035313f1285","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","timestamp":"2018. március. 09. 09:23","title":"Tavaly még sorosozott, most az Eximbank egyik igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 29,4 milliárd forintot szán a kormány arra, hogy a választás előtt Erzsébet-utalványt küldjön a nyugdíjasoknak.","shortLead":"Összesen 29,4 milliárd forintot szán a kormány arra, hogy a választás előtt Erzsébet-utalványt küldjön a nyugdíjasoknak.","id":"20180308_Kozel_30_milliard_forintba_kerul_a_nyugdijasok_ajandek_Erzsebetutalvanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef48ac0c-ef01-409e-b0fd-138feba1f023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Kozel_30_milliard_forintba_kerul_a_nyugdijasok_ajandek_Erzsebetutalvanya","timestamp":"2018. március. 08. 10:59","title":"Közel 30 milliárd forintba kerül a nyugdíjasok ajándék Erzsébet-utalványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bd2bcd-6b87-49da-b15c-bcd55e3aa507","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hargitai Miklós egy hosszú cikklistát posztolt a Facebookra, amely azokat a 444-es cikkeket tartalmazza, amelyekben épp a Népszavától vettek át a Fideszre és az Orbán-családra nézve kínos információkat. ","shortLead":"Hargitai Miklós egy hosszú cikklistát posztolt a Facebookra, amely azokat a 444-es cikkeket tartalmazza, amelyekben épp...","id":"20180309_Valaszolt_a_Nepszavat_ert_vadakra_a_lap_foszerkesztohelyettese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45bd2bcd-6b87-49da-b15c-bcd55e3aa507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf40c321-75be-4d50-99b4-34bc9d7542a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Valaszolt_a_Nepszavat_ert_vadakra_a_lap_foszerkesztohelyettese","timestamp":"2018. március. 09. 16:52","title":"Válaszolt a Népszavát ért vádakra a lap vezető szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae81b7c8-4dbe-42af-bdb3-1eb814cc1c02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legnagyobb háttérintézmény építése a Magyar Nemzet szerint akár egyéves csúszásban is lehet. A Szépművészeti Múzeum azt ígérte: tartják a határidőt. A Városliget Zrt. szintén azt állítja, már idén elkezdődik a beköltözés.","shortLead":"Az egyik legnagyobb háttérintézmény építése a Magyar Nemzet szerint akár egyéves csúszásban is lehet. A Szépművészeti...","id":"20180308_Csuszhat_a_Liget_projekt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae81b7c8-4dbe-42af-bdb3-1eb814cc1c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d865b5f-97d6-46eb-8de6-9d6ee3091cca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Csuszhat_a_Liget_projekt","timestamp":"2018. március. 08. 07:27","title":"Csúszhat a Liget projekt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes intelligens fényszórója nemcsak a fény erősségét és irányát képes beállítani, de fontos információkat is meg tud jeleníteni az aszfalton.","shortLead":"A Mercedes intelligens fényszórója nemcsak a fény erősségét és irányát képes beállítani, de fontos információkat is meg...","id":"20180308_mercedes_maybach_intelligens_fenyszoro_okos_fenyszoro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4697205c-8f40-46b7-9d30-903ff4955bdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180308_mercedes_maybach_intelligens_fenyszoro_okos_fenyszoro","timestamp":"2018. március. 08. 16:41","title":"Olyan fényszórót fejlesztett a Mercedes, aminek minden autóban ott lenne a helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae07bb02-d5f4-489d-8211-dc648923997a","c_author":"","category":"itthon","description":"A Facebook eltávolította a videót a sértő tartalom miatt, mire a miniszter reklamált és sikerrel járt.","shortLead":"A Facebook eltávolította a videót a sértő tartalom miatt, mire a miniszter reklamált és sikerrel járt.","id":"20180307_Visszakerult_Lazar_Janos_migransozos_videoja_a_Facebook_oldalara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae07bb02-d5f4-489d-8211-dc648923997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbbf30c-f366-4043-ad2d-cdf9628dd57e","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Visszakerult_Lazar_Janos_migransozos_videoja_a_Facebook_oldalara","timestamp":"2018. március. 07. 22:19","title":"Visszakerült Lázár János migránsozós videója a Facebook oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]