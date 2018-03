Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c17d4883-634d-45d2-badb-41057c438a15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aligha akadt ma olyan Sándor, aki ne kapott volna legalább egy, időjárást is firató névnapi köszöntést. De Sándoroktól függetlenül is vonatkozó képekkel volt tele ma az internet: íme néhány kiváló darab a mai időjárás által megihletett digitális népművészek munkáiból.","shortLead":"Aligha akadt ma olyan Sándor, aki ne kapott volna legalább egy, időjárást is firató névnapi köszöntést. De Sándoroktól...","id":"20180318_sandor_jozsef_benedek_idojaras_memek_vicces_kepek_facebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17d4883-634d-45d2-badb-41057c438a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95062277-0699-4feb-a593-463a1ee26b00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_sandor_jozsef_benedek_idojaras_memek_vicces_kepek_facebook","timestamp":"2018. március. 18. 20:44","title":"Sándor, József, Benedek meleget ugyan nem hoznak, de pörgetik a mémgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti majd. Több fontos részlet mellett pedig az is kiderül belőle, hogyan vált Lara Croftból, az egyszerű régészlányból sírfosztogató pisztolyhős. ","shortLead":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti...","id":"20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e5fe3-8975-4664-b948-f63db61f5f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","timestamp":"2018. március. 18. 21:33","title":"Szereti a Tomb Raidert? Ősszel jön az utolsó, mindenre választ ígérő videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79945c3-19a2-4651-8216-c1419cd2d719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\r

