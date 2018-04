Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","shortLead":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","id":"20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57c1db-4efd-4420-8960-acd479f6b39b","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","timestamp":"2018. április. 02. 12:01","title":"Nagyon alakul a visszalépés Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta, fontos körzetekben lesznek még visszalépések a következő napokban. Szatmáry Kristófot Vajda Zoltán legyőzheti, a DK-s Nemes Gábor csak megközelítheti.","shortLead":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta...","id":"20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b259af61-a4e9-43f2-8294-ace440814724","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 01. 10:00","title":"Az Együtt jelöltje legyőzheti a Fideszt a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527db61-2546-458d-9874-caca795445f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","timestamp":"2018. április. 02. 08:21","title":"Még szmájli is volt a lopott autó hátulján, de ez sem hatotta meg a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","shortLead":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","id":"20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa224ca6-4d3f-4a84-a39b-c4b4e972fae0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","timestamp":"2018. április. 02. 19:15","title":"Vona: drónnal figyelték a kisfiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","shortLead":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","id":"20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f8a87a-96e7-4a54-9b59-5792a798ccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","timestamp":"2018. április. 02. 12:46","title":"Sunday Times: Orbán a gyűlölet kiáltványával menetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek és fogadhassanak telefonhívást, valamint szöveges üzenetet küldhessenek a mobiltelefonjukról. ","shortLead":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek...","id":"20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df3066-5601-4c6b-80b4-8e4df84ca5b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","timestamp":"2018. április. 03. 06:03","title":"Volt, aki 3 óra 50 percen át telefonált – miközben a repülőgépen ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e611c138-c7c4-4bc1-a2db-eb8dfde41cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szervezői körülbelül 5,2 millió dollár (1,3 milliárd forint) kártérítést fizetnek a stadionok építésénél dolgozó külföldi munkavállalóknak.\r

","shortLead":"A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szervezői körülbelül 5,2 millió dollár (1,3 milliárd forint) kártérítést...","id":"20180401_Tobb_mint_otmillio_dollar_karteritest_kapnak_a_stadionepitok_Katarban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e611c138-c7c4-4bc1-a2db-eb8dfde41cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659750b8-1398-4bb2-9e0e-7766d554fa32","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Tobb_mint_otmillio_dollar_karteritest_kapnak_a_stadionepitok_Katarban","timestamp":"2018. április. 01. 17:54","title":"Több mint ötmillió dollár kártérítést kapnak a stadionépítők Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","id":"20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b91264-0cbf-4fdd-9653-7bafccbcb2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","timestamp":"2018. április. 01. 08:22","title":"A kemerovói tűzvész miatt lemondott a terület kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]