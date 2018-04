Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb szerep terhét az előadás előtt akár napokig is a vállán cipeli, és mikor ráosztották a feladatot, hogy bújjon Ascher Tamás bőrébe, ledöbbent: a Katona József Színház legendás rendezője észrevétlenül is teljesen belé költözött. Elmondása szerint csapnivaló diák volt, ezért nem beszél egyetlen idegen nyelvet sem. Keresztes Tamást a főszereplésével bemutatott új filmje, a Lajkó – cigány az űrben apropóján kérdeztük. ","shortLead":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb...","id":"20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c2165-2821-4e16-9424-02e9860bd10f","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","timestamp":"2018. április. 03. 20:00","title":"Keresztes Tamás: Bennem is van egy csendes eszelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","shortLead":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","id":"20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f43d9-6de2-4d0d-ae3c-169a5463549c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. április. 04. 05:27","title":"Trump ismét támad a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c19b4f-f17b-4036-8d24-9bad44c8dba7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó tágas családi modellje egyrészt nevet váltott, másrészt kapott egy új automata váltót.","shortLead":"A francia gyártó tágas családi modellje egyrészt nevet váltott, másrészt kapott egy új automata váltót.","id":"20180405_picasso_nelkul_es_mar_8_fokozatu_valtoval_tamad_az_uj_citroen_c4_spacetourer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c19b4f-f17b-4036-8d24-9bad44c8dba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067627ea-301f-4113-952c-a57b85568315","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_picasso_nelkul_es_mar_8_fokozatu_valtoval_tamad_az_uj_citroen_c4_spacetourer","timestamp":"2018. április. 05. 10:23","title":"Picasso nélkül és már 8 fokozatú váltóval támad a Citroën népszerű családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jóváhagyta a tőkeemelést a cég igazgatósága.","shortLead":"Jóváhagyta a tőkeemelést a cég igazgatósága.","id":"20180404_Meszaros_Lorinc_negycsillagos_szallodai_kerultek_be_a_Konzum_Nyrtbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff766c9-28e2-4fab-8af0-acde45a19924","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Meszaros_Lorinc_negycsillagos_szallodai_kerultek_be_a_Konzum_Nyrtbe","timestamp":"2018. április. 04. 11:21","title":"Mészáros Lőrinc négycsillagos szállodái kerültek be a Konzum Nyrt.-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16e2dc1-0da7-4eda-8a1a-75f6ec5e8c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak úgy repkedtek a dicséretek oda-vissza a Bácsszentgyörgy és a vajdasági Haraszti közötti új határátkelő avatásán.","shortLead":"Csak úgy repkedtek a dicséretek oda-vissza a Bácsszentgyörgy és a vajdasági Haraszti közötti új határátkelő avatásán.","id":"20180403_igy_dicserte_agyon_szijjarto_petert_a_szerb_kulugyminiszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16e2dc1-0da7-4eda-8a1a-75f6ec5e8c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a3a796-3550-4edc-8e98-88408e47f327","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_igy_dicserte_agyon_szijjarto_petert_a_szerb_kulugyminiszter","timestamp":"2018. április. 03. 19:59","title":"Így dicsérte agyon Szijjártó Pétert a szerb külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait...","id":"20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd1b71-b247-434d-92c7-869a7b234e0b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","timestamp":"2018. április. 04. 10:33","title":"Kismamaként visszamenne dolgozni? Jó, ha ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eda25a8-ba5e-4f2a-b5b3-ccca10a62cbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bocsánatot kért a luxushoteltől a kanadai férfi, aki nyitva hagyta a szobája ablakát, és a párkányon felejtett egy tál pepperonit.","shortLead":"Bocsánatot kért a luxushoteltől a kanadai férfi, aki nyitva hagyta a szobája ablakát, és a párkányon felejtett egy tál...","id":"20180404_Megbocsatott_a_hotel_a_vendegnek_aki_siralyokkal_rombolta_le_a_szobajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eda25a8-ba5e-4f2a-b5b3-ccca10a62cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14894951-0b9f-49e5-9189-f111d9206587","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180404_Megbocsatott_a_hotel_a_vendegnek_aki_siralyokkal_rombolta_le_a_szobajat","timestamp":"2018. április. 04. 10:50","title":"Megbocsátott a hotel a vendégnek, aki sirályokkal rombolta le a szobáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alex van der Zwaan holland ügyvédet 30 napos elzárásra ítélték, mert hazudott a Donald Trump egykori tanácsadójához, Rick Gates-hez fűződő kapcsolatáról.","shortLead":"Alex van der Zwaan holland ügyvédet 30 napos elzárásra ítélték, mert hazudott a Donald Trump egykori tanácsadójához...","id":"20180403_Megvan_az_elso_itelet_a_Trump_orosz_kapcsolatait_firtato_vizsgalatban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2a22aa-8e30-466d-8276-fb31eb8402a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Megvan_az_elso_itelet_a_Trump_orosz_kapcsolatait_firtato_vizsgalatban","timestamp":"2018. április. 03. 19:02","title":"Megvan az első ítélet a Trump orosz kapcsolatait firtató vizsgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]