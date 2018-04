Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","id":"20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b23dfa-aa7a-4a0b-99bb-0789677498b0","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","timestamp":"2018. április. 16. 08:37","title":"Nagyon megverte a címvédőt, bajnok a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","id":"20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee6b46-3641-4efa-935b-55e228efb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2018. április. 16. 10:51","title":"Szerdáig nem érdemes kocsit mosni: támad a szaharai por és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9585096a-655d-482b-bef5-eabc4b93edf5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugati integráció folytatása mellett síkra szálló Milo Gyukanovics nyerte meg a montenegrói elnökválasztást. A politikus, aki már miniszterelnökként, illetve államfőként is állt már a volt jugoszláv tagköztársaság élén, az első fordulóban diadalmaskodott. ","shortLead":"A nyugati integráció folytatása mellett síkra szálló Milo Gyukanovics nyerte meg a montenegrói elnökválasztást...","id":"20180415_Nyugatparti_gyozelem_Montenegroban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9585096a-655d-482b-bef5-eabc4b93edf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0c7643-4236-4396-af07-a463e074d642","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Nyugatparti_gyozelem_Montenegroban","timestamp":"2018. április. 15. 21:51","title":"Nyugatpárti győzelem Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b","c_author":"","category":"vilag","description":"Több száz év helyett néhány nap alatt eltűnhetnek a használt PET-palackok: a tudósoknak sikerült gyorsabb munkára fogni azt a természetben is meglévő enzimet, amely lebontja a műanyagokat.","shortLead":"Több száz év helyett néhány nap alatt eltűnhetnek a használt PET-palackok: a tudósoknak sikerült gyorsabb munkára fogni...","id":"20180417_Jon_a_muanyagfalo_szuperenzim","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bbaf28-1096-4b9a-819d-8a0f807a7509","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Jon_a_muanyagfalo_szuperenzim","timestamp":"2018. április. 17. 11:06","title":"Jön a műanyagfaló szuperenzim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy elmondta, tettleges becsületsértés és garázdaság miatt tett rendőrségi feljelentést.","shortLead":"Hadházy elmondta, tettleges becsületsértés és garázdaság miatt tett rendőrségi feljelentést.","id":"20180416_Hadhazy_feljelentette_Sallai_R_Benedeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26511b4-9bf4-43d1-add1-32f1c14eb023","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Hadhazy_feljelentette_Sallai_R_Benedeket","timestamp":"2018. április. 16. 19:16","title":"Hadházy feljelentette Sallai R. Benedeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","shortLead":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","id":"20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0ce893-ab66-47d8-bb30-90ff15337e23","keywords":null,"link":"/elet/20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","timestamp":"2018. április. 16. 14:02","title":"A férfi, akit farkasok neveltek fel, csalódott az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Perczel István vallástörténészt is rátette a Figyelő az állítólagos Soros-zsoldosok listájára.","shortLead":"Perczel István vallástörténészt is rátette a Figyelő az állítólagos Soros-zsoldosok listájára.","id":"20180416_ortodox_keresztenyek_is_tiltakoznak_a_figyelo_listazas_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7f4ed2-2848-45ca-bcf9-cbe0a4e553f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_ortodox_keresztenyek_is_tiltakoznak_a_figyelo_listazas_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 06:51","title":"Ortodox keresztények is tiltakoznak a Figyelő listázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai pályán kikapott a West Bromwich Albiontól. \r

","shortLead":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai...","id":"20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028cf5cb-1836-4b3f-86b9-f5944098442f","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","timestamp":"2018. április. 15. 19:04","title":"A Manchester City a bajnok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]