Magyar internetezők tömegeit érintő biztonsági problémát fedezett fel a hazai IT biztonsági cég, a Secure Networx.

A jelentés szerint olyan, jelszavakat is tartalmazó listára bukkantak rá egy orosz fórumon, amelyen magyarországi felhasználók adatai is szerepelnek, százezres nagyságrendben.

Az apró részletességgel összegyűjtött, könyvtárakba rendezett lista egy úgynevezett kombó, amelyben sok rendszerből kiszivárgott hozzáférések találhatók. Az állományokat gondosan kategóriákba rendezték és olyan mappákat találni, mint a "shopping" vagy "gaming".

A beszámoló szerint egy "Other", illetve egy "Dump" néven kreált könyvtár is megtalálható a listában. Ezekben kizárólag mangarajongókról, illetve randioldalakat használókról kigyűjtött információk sorakoznak, de a terjedelmes lista rengeteg hazai weboldalt is tartalmaz, névvel együtt: ilyen az aktrecords.hu nevű ruhabolt oldala, a fotóval és világítástechnikával foglalkozó cfoto.hu, vagy a Közgazdasági Szemle internetes felülete, a kszemle.hu. Mindhárom esetében felhasználónevek és jelszavak szivárogtak ki, de ez csak néhány, a veszélybe került oldalak közül.

A bejegyzésben megjegyzik, hogy régebbi, valószínűleg 2017-es ügyről lehet szó, vagyis az adatok nem mostanában szivárogtak ki. Ugyanakkor az érintett szájtok talán nem is vették észre, hogy támadás áldozatai lettek, így könnyen lehet, hogy a kikerült jelszavak jó része még ma is működik. Ha az érintett weboldalak közül regisztrált valamelyikre, úgy haladéktalanul változtasson jelszót. Ehhez itt ajánlunk remek segítséget: úgy csinálhat nagyon erős jelszót magának, akár több oldalhoz is, hogy sosem fogja elfelejteni.

