Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről.","shortLead":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről.","id":"20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbdae67-8ea7-41f5-b563-2041856cf3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","timestamp":"2018. május. 12. 20:45","title":"Izrael nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa1a3e4-a290-47c3-8ea9-16d9d4f4f224","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vagyonrekordot döntöttek a brit gazdagok leggazdagabbjai az elmúlt évben.\r

","shortLead":"Vagyonrekordot döntöttek a brit gazdagok leggazdagabbjai az elmúlt évben.\r

","id":"20180513_brit_szupergazdagok_the_sunday_times","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aa1a3e4-a290-47c3-8ea9-16d9d4f4f224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d62cea-8e0f-4e6c-aec6-6f31d8c68096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_brit_szupergazdagok_the_sunday_times","timestamp":"2018. május. 13. 11:05","title":"A királynő a kanyarban sincs az igazi brit szupergazdagokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem kell 6 évet várnunk rá.","shortLead":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem...","id":"20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9770757-4cb1-4d9f-a100-28ccc77f5cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","timestamp":"2018. május. 12. 10:13","title":"Eldőlt: a NASA egy helikoptert küld a Marsra, hogy jobban feltérképezze a bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766d0b3f-fe02-451e-808a-17f8d8bdcb51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180511_Ujgazdagek_muemleket_ujitanak_fel__igy_jart_a_Varkert_Kioszk_az_MNBvel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=766d0b3f-fe02-451e-808a-17f8d8bdcb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87704e03-ad0b-4982-bb63-1536f8510f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Ujgazdagek_muemleket_ujitanak_fel__igy_jart_a_Varkert_Kioszk_az_MNBvel","timestamp":"2018. május. 11. 13:52","title":"Újgazdagék műemléket újítanak fel – így járt a Várkert Kioszk az MNB-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b7257-de59-4eac-b262-babb062346d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfőnek nem áll szándékában újabb elnöki mandátumot betölteni a mostani hatéves időszak 2024-es lejárta után – jelentette be a Kreml. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfőnek nem áll szándékában újabb elnöki mandátumot betölteni a mostani hatéves időszak...","id":"20180512_Putyin_nem_akar_ujra_elnok_lenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340b7257-de59-4eac-b262-babb062346d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245a7691-9ad1-4cd8-a74a-95fd6e90116e","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Putyin_nem_akar_ujra_elnok_lenni","timestamp":"2018. május. 12. 17:04","title":"Putyin nem akar újra elnök lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén kétszer annyi LMBT-film látható a Cannes-i Filmfesztiválon, mint a korábbi években.","shortLead":"Idén kétszer annyi LMBT-film látható a Cannes-i Filmfesztiválon, mint a korábbi években.","id":"20180511_meleg_filmek_cannesban_mar_nem_az_elfogadas_a_tema_hanem_a_hetkoznapok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95501e6c-50b3-4133-ac34-1b4e38b8b699","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_meleg_filmek_cannesban_mar_nem_az_elfogadas_a_tema_hanem_a_hetkoznapok","timestamp":"2018. május. 11. 21:05","title":"Meleg filmek Cannes-ban: már nem az elfogadás a téma, hanem a hétköznapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szlovén Szlovén Demokrata Párt kampánygyűlésén felszólaló Orbán Viktor szerint elveszíthetjük az országainkat, ha Európa nem védi meg magát, illetve Európából meghívókat küldenek a kontinens felé indulni akaróknak.","shortLead":"A szlovén Szlovén Demokrata Párt kampánygyűlésén felszólaló Orbán Viktor szerint elveszíthetjük az országainkat, ha...","id":"20180511_orban_szegyen_hogy_egyes_europai_vezetok_marx_elott_hodolnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3ea528-00dc-4726-b040-ac1ee333c94b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_orban_szegyen_hogy_egyes_europai_vezetok_marx_elott_hodolnak","timestamp":"2018. május. 11. 21:49","title":"Orbán: Szégyen, hogy egyes európai vezetők Marx előtt hódolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","shortLead":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","id":"20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef075d-9cb6-4f93-9326-a64a6b09f6cc","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","timestamp":"2018. május. 11. 16:54","title":"Szakállas világrekord dőlt meg labdás zsonglőrfutásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]