[{"available":true,"c_guid":"ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt vevő idős emberre egy 30 éves szigetvári férfi.","shortLead":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt...","id":"20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfaac0d-cd06-4ba4-bcfa-9a26bd0da5da","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 21. 09:55","title":"Meglőttek egy férfit a tatai várjátékokon, életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"A vállalkozások után különféle tantárgyak keretében több felsőoktatási intézmény is tanítja ezeket a relaxációs technikákat, amelyek a cégvezetők stressztűrő és alkalmazkodóképességét fejlesztik. ","shortLead":"A vállalkozások után különféle tantárgyak keretében több felsőoktatási intézmény is tanítja ezeket a relaxációs...","id":"201820__mindfulness__relaxacios_trening__iskolai_onkentesek__a_tudat_hatarozza_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00230d24-cbfa-412c-84c3-c1b8d93d5958","keywords":null,"link":"/kkv/201820__mindfulness__relaxacios_trening__iskolai_onkentesek__a_tudat_hatarozza_meg","timestamp":"2018. május. 20. 08:30","title":"Idehaza is egyetemi tantárgy lett a tudatos jelenlét \"művészete\", a mindfulness","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági korlátozásokat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálemet ismerik el Izrael fővárosának és oda helyezik át izraeli nagykövetségüket - közölték az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) tagországai Isztambulban, rendkívüli ülésük zárónyilatkozatában.","shortLead":"Gazdasági korlátozásokat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálemet...","id":"20180519_Orban_torok_baratja_is_meguzente_buntetni_kell_a_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosakent_elismero_orszagokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac49555b-cdad-49c2-836d-c57d2944743f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Orban_torok_baratja_is_meguzente_buntetni_kell_a_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosakent_elismero_orszagokat","timestamp":"2018. május. 19. 16:57","title":"Orbán török barátja is megüzente, büntetni kell a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc69ea4-2e38-44a5-9ae8-e5afff379c9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megalakult az új kormány, migránsok eldobott szendvicseivel riogatják a sertéspestis miatt aggódókat, a Balatonon nagy drágulás várható az idei szezonban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megalakult az új kormány, migránsok eldobott szendvicseivel riogatják a sertéspestis miatt aggódókat, a Balatonon nagy...","id":"20180520_Es_akkor_Meszaros_turulja_nem_kapkod_az_eldobalt_szendvicsek_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc69ea4-2e38-44a5-9ae8-e5afff379c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92dd6b73-b7c4-4a1c-a979-d5438296ee39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Es_akkor_Meszaros_turulja_nem_kapkod_az_eldobalt_szendvicsek_utan","timestamp":"2018. május. 20. 07:00","title":"És akkor Mészáros turulja nem kapkod a migránsok eldobált szendvicsei után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ac7ff9-eb70-4db5-8cbb-3ec98340519b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



","shortLead":"Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



","id":"20180520_Ismet_beveszi_Europat_Mundruczo_csapata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ac7ff9-eb70-4db5-8cbb-3ec98340519b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df11a9d8-cced-4fcd-be65-eda0285ff9b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Ismet_beveszi_Europat_Mundruczo_csapata","timestamp":"2018. május. 20. 10:18","title":"Ismét beveszi Európát Mundruczó csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint a fejlesztési miniszter azzal fenyegette meg korábban Orbán Viktort, lemond, ha nem kap külön tárcát. Seszták a Hír TV-nek cáfolta, hogy ilyen történt volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a fejlesztési miniszter azzal fenyegette meg korábban Orbán Viktort, lemond, ha nem kap külön...","id":"20180521_Sesztak_tagadja_hogy_zsarolta_volna_Orbant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf30af-0749-45d3-b7da-9a29eec2af1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Sesztak_tagadja_hogy_zsarolta_volna_Orbant","timestamp":"2018. május. 21. 08:48","title":"Seszták tagadja, hogy zsarolta volna Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek függnek leginkább az államtól a legfejlettebb ipari országokat tömörítő szervezet, az OECD tagjai között.","shortLead":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek...","id":"20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92185407-dc9c-43b6-85dd-eb9544971a70","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","timestamp":"2018. május. 20. 11:47","title":"Rosszul jöttek ki a magyar nyugdíjasok ebből a nemzetközi összehasonlításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes klórsav kialakulására figyelmeztetnek.","shortLead":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes klórsav kialakulására...","id":"20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845e778-0ca2-4ee2-bc7f-a6531505f69c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","timestamp":"2018. május. 21. 07:45","title":"A láva után most klórsav okoz veszélyt Hawaii szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]