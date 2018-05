Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miért nem térhet vissza azonnal 125 millió fontos palotájába Roman Abramovics? És mi van a többiekkel?","shortLead":"Miért nem térhet vissza azonnal 125 millió fontos palotájába Roman Abramovics? És mi van a többiekkel?","id":"20180523_Megszorongatjak_Putyin_penzmosassal_hirbe_hozott_orligarchait_Londonban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc84b4f-db95-4c7b-84a1-f57553d05a1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megszorongatjak_Putyin_penzmosassal_hirbe_hozott_orligarchait_Londonban","timestamp":"2018. május. 23. 12:13","title":"Megszorongatják Putyin pénzmosással hírbe hozott oligarcháit Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c0216-e409-45b7-9f19-ccfcf65451a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Belaz legendásan óriási munkagépeket készít, ha ezekkel koccannak, abba beleremeg a környék.","shortLead":"A Belaz legendásan óriási munkagépeket készít, ha ezekkel koccannak, abba beleremeg a környék.","id":"20180522_belaz_tanker_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96c0216-e409-45b7-9f19-ccfcf65451a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c9fb9-0405-4162-a6d2-8d13b8044ed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_belaz_tanker_baleset","timestamp":"2018. május. 22. 14:17","title":"Fotó: az sem mindennapi, amikor egy tartálykocsi a kisautó egy balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad87531-2f46-48b3-98ba-06549b1b6246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az V. kerületi Arany János utcában négy taxinak is van hely felfestve, a fotó \"főszereplője\" azonban egészen egyedi megoldást választott.","shortLead":"Az V. kerületi Arany János utcában négy taxinak is van hely felfestve, a fotó \"főszereplője\" azonban egészen egyedi...","id":"20180524_nap_kepe_budapesti_taxis_szabalytalan_parkolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad87531-2f46-48b3-98ba-06549b1b6246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7893eaa-22de-4829-96b4-87a78d0835b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_nap_kepe_budapesti_taxis_szabalytalan_parkolas","timestamp":"2018. május. 24. 06:41","title":"A nap fotója: A taxis, aki \"elfelejtette\", hogyan kell szabályosan parkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az emlősök egyensúlyra törekednek a környezetükkel, az ember nem. A kutatók szerint ez a viselkedés rákot okozhat a vadon élő állatokban - is.","shortLead":"Az emlősök egyensúlyra törekednek a környezetükkel, az ember nem. A kutatók szerint ez a viselkedés rákot okozhat...","id":"20180523_Itt_a_bizonyitek_hogy_Smith_ugynoknek_igaza_volt__virus_vagyunk_a_Foldon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c04184-b913-42d1-b93f-b79be7cc9d67","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Itt_a_bizonyitek_hogy_Smith_ugynoknek_igaza_volt__virus_vagyunk_a_Foldon","timestamp":"2018. május. 23. 16:18","title":"Itt a bizonyíték, hogy Smith ügynöknek igaza volt: vírus vagyunk a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása, hogy a magyar miniszterelnök megmutassa, önjáró típus, azt hív meg Magyarországra, akit csak akar.","shortLead":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása...","id":"20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c21a1a-5d69-4ea6-8f49-04d005394517","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","timestamp":"2018. május. 23. 16:55","title":"Orbán ünnepelheti magát Bannon meghívásával, de ennyivel be is kell érnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","shortLead":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","id":"20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d38b52-ff11-40ac-99cd-e0bccd7bf7c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","timestamp":"2018. május. 24. 08:21","title":"Zseniális ötlet teszi egyszerűbbé a guminyomás beállítását, videón mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben – értesült a Variety.com.","shortLead":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben –...","id":"20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c40f26-8705-45f2-935b-d3de401a8c47","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","timestamp":"2018. május. 24. 12:13","title":"Idris Elba eljátssza Quasimodót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab61c66-0477-4f0d-b532-a9d830b84b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP volt társelnökének üzent korábban Kövér László, szerinte nincs helye a Házban Hadházynak.","shortLead":"Az LMP volt társelnökének üzent korábban Kövér László, szerinte nincs helye a Házban Hadházynak.","id":"20180524_Hadhazy_meg_nem_tudja_mikor_teszi_le_a_kepviseloi_eskujet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ab61c66-0477-4f0d-b532-a9d830b84b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e06af2-46e2-4ebb-a21e-55495698a3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Hadhazy_meg_nem_tudja_mikor_teszi_le_a_kepviseloi_eskujet","timestamp":"2018. május. 24. 09:45","title":"Hadházy még nem tudja, mikor teszi le a képviselői esküjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]