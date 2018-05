Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.","id":"20180529_fucsovics_megverte_pospisilt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cb2e3b-7d43-45d1-93b2-e083cb590239","keywords":null,"link":"/sport/20180529_fucsovics_megverte_pospisilt","timestamp":"2018. május. 29. 16:45","title":"Fucsovics megverte Pospisilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0071e4be-a959-414b-94ec-3d9e36874f6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A félkész és a fagyasztott termékek logisztikájával akadt gond.","shortLead":"A félkész és a fagyasztott termékek logisztikájával akadt gond.","id":"20180529_akadozik_a_tescok_aruellatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0071e4be-a959-414b-94ec-3d9e36874f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e618c5-76bb-47d0-a805-f05f1a43181a","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_akadozik_a_tescok_aruellatasa","timestamp":"2018. május. 29. 21:51","title":"Akadozik a Tescók áruellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","shortLead":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","id":"20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3aaf90b-209a-4090-86c9-f308e5bd3692","keywords":null,"link":"/sport/20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Az angol másodosztályban lesz edző a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban. Az ok: az indítványok utólagos normakontrollra vonatkoznak, de ilyet a bírók nem kérhettek volna.","shortLead":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak...","id":"20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e544e17-2f27-40bc-80f7-b373157e999a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","timestamp":"2018. május. 29. 16:23","title":"Az Alkotmánybíróság akárki kérésére nem ítéli el Handó Tünde trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával foglalkozik. De nem ezzel keltett feltűnést.","shortLead":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával...","id":"20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c932ec6-a78f-452e-bf06-13911ff5ddb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","timestamp":"2018. május. 30. 10:18","title":"Dolgozna olyan cégnél, ahol az alkalmazottak döntenek a főnök fizetéséről? Már ilyen is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt a földön fekvő motoros mellett.","shortLead":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt...","id":"20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcc8c78-b708-43c6-86ca-bfed76068782","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","timestamp":"2018. május. 31. 04:01","title":"Elszomorító videó: a kereszteződés közepén feküdt az elsodort motoros, és alig akart neki segíteni valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","shortLead":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","id":"20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c97bab8-56ee-4108-b307-1480d9a945a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","timestamp":"2018. május. 30. 18:08","title":"Megkérdezték Semjént, szerinte is migráns-e Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt., melynek a legnagyobb tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly.","shortLead":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági...","id":"20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfaafad-a170-4e86-bb1f-40aa2633c595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. május. 31. 11:42","title":"Sikeres évet zárt Lázár nagybátyjának agrárcége Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]