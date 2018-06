Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Túl vagyunk a szja-bevallási határidőn, az Adózóna pedig összegyűjtötte, mire számíthat az, aki elfelejtette beadni, vagy akinek hibás lett a bevallása.","shortLead":"Túl vagyunk a szja-bevallási határidőn, az Adózóna pedig összegyűjtötte, mire számíthat az, aki elfelejtette beadni...","id":"20180604_Ez_var_arra_aki_elfeledkezett_az_adobevallasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7071c84f-1fa1-4af9-956c-c15b27aace2c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180604_Ez_var_arra_aki_elfeledkezett_az_adobevallasrol","timestamp":"2018. június. 04. 10:21","title":"Ez vár arra, aki elfeledkezett az adóbevallásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac72d03-e8ca-4519-b344-3d8c330349c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Iho.hu szerint kedd reggel olyan motorvonatot küldtek a ráckevei vonalra, amelyen nem volt megfelelő utastájékoztatás, és műszaki hiba miatt reggel le is állt.","shortLead":"Az Iho.hu szerint kedd reggel olyan motorvonatot küldtek a ráckevei vonalra, amelyen nem volt megfelelő...","id":"20180605_nem_indult_fenyesen_a_hev_potlo_vonatok_palyafutasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ac72d03-e8ca-4519-b344-3d8c330349c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6c477e-35e9-4214-b367-f60c976aa750","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_nem_indult_fenyesen_a_hev_potlo_vonatok_palyafutasa","timestamp":"2018. június. 05. 13:55","title":"Nem indult fényesen a HÉV-pótló vonatok pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak a vállalkozások? Ezt mutatta be alaposabban az Adózóna.","shortLead":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak...","id":"20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27423ec-b811-4d46-9189-58769f12c227","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","timestamp":"2018. június. 05. 10:45","title":"Mi a legnagyobb buktató, ha több cég között tüntetné el a bevételét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54466a10-fa13-48ee-9fe3-913215a90057","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mátrai Erőművel jutott hozzá a naperőműhöz, most megválik tőle. ","shortLead":"A Mátrai Erőművel jutott hozzá a naperőműhöz, most megválik tőle. ","id":"20180604_Meszaros_Lorinc_a_napelemeit_eladja_az_allamnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54466a10-fa13-48ee-9fe3-913215a90057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf00a9e-a0ff-4124-9f52-124a905b19a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Meszaros_Lorinc_a_napelemeit_eladja_az_allamnak","timestamp":"2018. június. 04. 06:58","title":"Mészáros Lőrinc a napelemeit eladja az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is nagyon ügyelt az HBO arra, hogy ne szivárogjanak ki idő előtt az új Trónok harca-részek. A most alkalmazott megoldás azonban a korábbiaknál is sokkal komolyabbnak, szinte már őrültségnek tűnik. ","shortLead":"Eddig is nagyon ügyelt az HBO arra, hogy ne szivárogjanak ki idő előtt az új Trónok harca-részek. A most alkalmazott...","id":"20180604_tronok_harca_8_evad_forgatokonyv_szkript_self_destructing_script_nikolaj_coster_waldau_hbo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90324ae-b5ee-42b3-9999-df5c91bf5474","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_tronok_harca_8_evad_forgatokonyv_szkript_self_destructing_script_nikolaj_coster_waldau_hbo","timestamp":"2018. június. 04. 13:03","title":"Szinte már őrültség: önmegsemmisítő forgatókönyvvel veszik fel a Trónok harca 8. évadának jeleneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon félhetnének Budapesten az autósok, ha az itteni bíróság a frankfurti példát követné.","shortLead":"Nagyon félhetnének Budapesten az autósok, ha az itteni bíróság a frankfurti példát követné.","id":"20180605_A_villamossinre_parkolo_autossal_fizettettek_ki_az_osszes_utas_taxikoltseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa42e20-9129-45a5-bc87-85dfaba22636","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_A_villamossinre_parkolo_autossal_fizettettek_ki_az_osszes_utas_taxikoltseget","timestamp":"2018. június. 05. 13:47","title":"A villamossínre parkoló autóssal fizettették ki az összes utas taxiköltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b88e820-96a9-4d88-82fa-27eaacd7065d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák és a magyar alvilág vele szembeni zsarolására épül az eljárás, amit ellene indítottak – ez áll többek között a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamás vallomásában. A médiavállalkozó állítja: Portik Tamás próbálta beszélgetéseik során folyton Fenyőre terelni a szót, és ő 2008-ban jött rá, hogy ezeket a párbeszédeket rögzíti is. A hvg.hu birtokába jutott 14 oldalas gyanúsítotti vallomásban 25 évre visszamenőleg magyarázza a történtek saját verzióját a sportdiplomata. ","shortLead":"A szlovák és a magyar alvilág vele szembeni zsarolására épül az eljárás, amit ellene indítottak – ez áll többek között...","id":"20180604_Megszereztuk_Gyarfas_vallomasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b88e820-96a9-4d88-82fa-27eaacd7065d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7818bc-1a6f-4de5-9270-b8d64f0d515b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Megszereztuk_Gyarfas_vallomasat","timestamp":"2018. június. 04. 11:23","title":"Megszereztük Gyárfás vallomását: 2008-ban döbbent rá, hogy Portik mire játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb88f3f0-e147-4a39-936d-88a3b257aca0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"És ez csak egy korai képe volt.","shortLead":"És ez csak egy korai képe volt.","id":"20180605_Hetmillio_eurot_ert_hetfon_Van_Gogh","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb88f3f0-e147-4a39-936d-88a3b257aca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356dcb0a-4ae5-4dde-97ec-a75eb92298f5","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Hetmillio_eurot_ert_hetfon_Van_Gogh","timestamp":"2018. június. 05. 12:25","title":"Hétmillió eurót ért hétfőn Van Gogh","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]