Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás nélkül, mintegy kopipészttel beépítették saját platformjukba. De ez nem minden: a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a zenés tartalmakba.","shortLead":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás...","id":"20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d65b5bd-beb9-4d85-85b4-4a882b04d1d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","timestamp":"2018. június. 06. 17:03","title":"(Másolt) újdonság a Facebookon: jön a funkció, amellyel bátran karaokézhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","shortLead":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","id":"20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4300ae7c-a388-4843-b784-6e1ae21f86cc","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","timestamp":"2018. június. 06. 18:29","title":"Orosz, amerikai és német űrhajóst lőttek ki az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4768cf-213f-44a4-87d7-895e94529567","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180607_Uzenet_a_poffeszkedo_Okovacsnak_a_csajozasban_elakado_fiukat_kapja_el_meleglobbi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4768cf-213f-44a4-87d7-895e94529567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17ad323-a927-4958-8503-b9d9fd139d45","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Uzenet_a_poffeszkedo_Okovacsnak_a_csajozasban_elakado_fiukat_kapja_el_meleglobbi","timestamp":"2018. június. 07. 09:19","title":"Üzenet a pöffeszkedő Ókovácsnak: a csajozásban elakadó fiúkat kapja el a meleglobbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá a légitársaságok, mert egyes országok a hiperinfláció miatt nem engedik az országból kivinni az amerikai dollárt.","shortLead":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá...","id":"20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66267b45-2226-48f2-bb5d-b9bec13aaa47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Dollármilliárdokkal tartozik Venezuela a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607abed0-73c3-40ab-9449-d4eecd290511","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz parlament alsóháza, a képviselőház bizalmat szavazott a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) és az euroszkeptikus Liga szövetségével létrejött, Giuseppe Conte vezette új kormánynak. ","shortLead":"Az olasz parlament alsóháza, a képviselőház bizalmat szavazott a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) és...","id":"20180606_bizalmat_szavaztak_conte_kormanyanak_itt_a_harmadik_koztarsasag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=607abed0-73c3-40ab-9449-d4eecd290511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f39e5c-7275-451b-9bed-893a8817e929","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_bizalmat_szavaztak_conte_kormanyanak_itt_a_harmadik_koztarsasag","timestamp":"2018. június. 06. 21:58","title":"Bizalmat szavaztak Conte kormányának, itt a \"harmadik köztársaság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52541ae8-0c93-404f-a43d-090f0c3a0a49","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emellett készül egy Joker-eredetfilm is Joaquin Phoenixszel.","shortLead":"Emellett készül egy Joker-eredetfilm is Joaquin Phoenixszel.","id":"20180606_Elszabadul_az_orulet_Jared_Leto_onallo_Jokerfilmet_forgat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52541ae8-0c93-404f-a43d-090f0c3a0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ef83f8-5fe7-431f-894a-488e180cd808","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Elszabadul_az_orulet_Jared_Leto_onallo_Jokerfilmet_forgat","timestamp":"2018. június. 06. 10:29","title":"Elszabadul az őrület: Jared Leto önálló Joker-filmet forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező nem lát világvégét Magyarországon, de felháborítja, hogy vannak éhező gyerekek.\r

\r

","shortLead":"A rendező nem lát világvégét Magyarországon, de felháborítja, hogy vannak éhező gyerekek.\r

\r

","id":"20180607_Verebes_Istvan_Orbanek_legalabb_megszerveztek_amit_gondoltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c5bb5-b311-496d-aa5a-8bc93139b63b","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Verebes_Istvan_Orbanek_legalabb_megszerveztek_amit_gondoltak","timestamp":"2018. június. 07. 13:48","title":"Verebes István: Orbánék legalább megszervezték, amit gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]