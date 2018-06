Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","shortLead":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","id":"20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc86080-2cc2-4216-99c1-80a1d5cd5757","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","timestamp":"2018. június. 07. 11:31","title":"Kásler Miklós a legjobban kereső miniszter, kiderült, mennyit adózik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként éjfélig „zajonghatnak” a vendéglátósok. A rendelet alól kivételt jelent az önkormányzati vagy állami rendezvény, éppen emiatt dobta vissza most a rendeletet a kormányhivatal.","shortLead":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként...","id":"20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd8d9a-22ce-4de1-95b3-ed1cd1b2c5ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","timestamp":"2018. június. 05. 18:42","title":"Megtörte a kormányhivatal Botka csendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","shortLead":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","id":"20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec3c6b6-d08d-469e-9fd7-6ff759d16618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","timestamp":"2018. június. 06. 15:25","title":"Pénz a pénzhez: jó üzlet beházasodni egy NER-családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen furcsa Európa-térkép előtt fényképezték le őt, s a Moszkva-barátnak tartott szélsőjobboldali Szabadságpárt (FPÖ) vezérét, Heinz-Christian Strache alkancellárt, illetve Sebastian Kurz néppárti kancellárt.\r

","shortLead":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen...","id":"20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f041b6d3-c3ff-40f9-bd69-e427c6ec3a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","timestamp":"2018. június. 06. 09:43","title":"Mi lehet ez a furcsa Európa-térkép Putyinék mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2c64a-0ddb-4571-a99e-8f93035a8a28","keywords":null,"link":"/itthon/201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","timestamp":"2018. június. 06. 16:02","title":"Medián: Még több választó állt a győztes Fidesz oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő, összeszerelő üzemből áll majd és széndioxid-semleges energiaellátású lesz","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő...","id":"20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f201a1c-b042-42cd-9fbd-0cef1f08a142","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","timestamp":"2018. június. 05. 18:48","title":"Jön a második Mercedes-gyár Kecskemétre, letették a digitális alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül a MÁV vágott már bele hasonló projektbe, és úgy tűnik, ők is előre fognak lépni az ügyben.","shortLead":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül...","id":"20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ff120-ed5c-4619-a202-7d150a2d0732","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","timestamp":"2018. június. 05. 17:03","title":"Mit szólna, ha a BKK is lépne? Testkamerát kapnak a metró biztonsági őrei Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","shortLead":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","id":"20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f542ec57-0828-4734-bf9b-9232aedeb177","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","timestamp":"2018. június. 05. 21:42","title":"UFO vagy mi ez? Lehet, hogy Will Smith filmet forgat a Frankel Leó úton? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]