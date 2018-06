Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a59a4a-9013-4bed-94ac-0ff425d8bbe0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Komoly jégesőbe keveredett az American Airlines egyik vasárnapi járata. A szerencsétlenül járt repülőgépről fényképek is nyilvánosságra kerültek. A meteorológusok értetlenül állnak az eset előtt.","shortLead":"Komoly jégesőbe keveredett az American Airlines egyik vasárnapi járata. A szerencsétlenül járt repülőgépről fényképek...","id":"20180606_american_airlines_aa1897_jegeso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a59a4a-9013-4bed-94ac-0ff425d8bbe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1173640-2fd4-4788-bc2f-438dad28e36e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_american_airlines_aa1897_jegeso","timestamp":"2018. június. 06. 11:03","title":"Éppen 10 000 méteres magasságban repült a gép, amikor egy nagyon durva jégviharba keveredett – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy siker volt a Curiosity Mars-járó múlt heti fúrása, a minta elemzéséből pedig nagyon fontos dolgot tudtak meg a NASA szakemberei.","shortLead":"Nagy siker volt a Curiosity Mars-járó múlt heti fúrása, a minta elemzéséből pedig nagyon fontos dolgot tudtak meg...","id":"20180607_nasa_curiosity_mars_marsi_elet_szerves_vegyuletek_metan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85153c8-45e0-48bc-8793-e42b6b37f0ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_nasa_curiosity_mars_marsi_elet_szerves_vegyuletek_metan","timestamp":"2018. június. 07. 22:03","title":"Óriási felfedezést tett a NASA: adottak lehettek az élet feltételei a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiba István csapata, a Balmazújváros kiesett az NB I.-ből, de azt mondja, nem ezért hagyja el a csapatot. Belefáradt.","shortLead":"Tiba István csapata, a Balmazújváros kiesett az NB I.-ből, de azt mondja, nem ezért hagyja el a csapatot. Belefáradt.","id":"20180606_Elhagyja_focicsapatat_a_Fidesz_politikusa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400ee5e1-6807-44cb-8af3-368cdfbb3886","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elhagyja_focicsapatat_a_Fidesz_politikusa","timestamp":"2018. június. 06. 16:24","title":"Elhagyja focicsapatát a Fidesz politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és alkatrészenként értékesítik a Singapore Airlines fölöslegessé vált A-380-asait.","shortLead":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és...","id":"20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c44220-f947-4435-b303-748cb711e8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","timestamp":"2018. június. 07. 10:06","title":"Világszenzáció után csalódás, fekete nap az Airbus történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő nemzeti konzultáció témájáról, a gyermekvállalás ösztönzéséről rendezett konferenciát a Társaság a Szabadságjogokért. Kiderült, attól, hogy több pénzt rak a kormány a rendszerbe, még nem születik automatikusan több gyerek. Számos kormányzati intézkedés hatásában nem kimutatható. A konferenciára meghívták Novák Katalin családügyi államtitkárt, de nem ment el. Pedig hallhatott volna pár ötletet.","shortLead":"A következő nemzeti konzultáció témájáról, a gyermekvállalás ösztönzéséről rendezett konferenciát a Társaság...","id":"20180607_tasz_demografia_mta_elte_konferencia_gyerekneveles_gyerekvallalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7497715c-bd7b-4be3-ae0d-991f1f532c0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_tasz_demografia_mta_elte_konferencia_gyerekneveles_gyerekvallalas","timestamp":"2018. június. 07. 11:15","title":"\"2-3 évig otthon kell lenni a gyerekkel? Ez csak egy mítosz!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiszámíthatatlanul alkudozó üzletemberként hirdetett kereskedelmi háborút Donald Trump az USA legfontosabb szövetségesei és gazdasági riválisa, Kína ellen. Elképzelhető a büntetővámok eszkalációja, az amerikai fenyegetés előtti meghátrálás, de Trump hangulatváltása is.\r

","shortLead":"Kiszámíthatatlanul alkudozó üzletemberként hirdetett kereskedelmi háborút Donald Trump az USA legfontosabb...","id":"20180607_Az_elso_lovesek_Amerika_es_Europa_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b349ef-8616-48c9-9453-a29ee4339518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Az_elso_lovesek_Amerika_es_Europa_kozott","timestamp":"2018. június. 07. 14:18","title":"Az első lövések Amerika és Európa között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad26e6-d795-4999-9dbc-2baf714aeb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszeresen állati testrészek és tetemek sokkolják a 3. kerületi gazdikat, mikor egy aquincumi mezős részen sétáltatják kutyáikat. Volt, hogy több kiló állati belsőséget találtak, de rendszeresen levágott kutyalábakat is el kell szedni saját ebeiktől. Hiába fordultak azonban több illetékes(nek tűnő) szervhez, mindegyik a másikra mutogat, a rendőrség pedig nem hajlandó nyomozni a bizarr és gusztustalan ügyben.","shortLead":"Rendszeresen állati testrészek és tetemek sokkolják a 3. kerületi gazdikat, mikor egy aquincumi mezős részen...","id":"20180606_Setaltatod_a_kutyat_erre_hoz_egy_nyuzott_nyulfejet_maskor_egy_levagott_labat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bad26e6-d795-4999-9dbc-2baf714aeb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b347c36e-55b0-494a-aecd-9bbd5bb4248b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Setaltatod_a_kutyat_erre_hoz_egy_nyuzott_nyulfejet_maskor_egy_levagott_labat","timestamp":"2018. június. 06. 10:11","title":"„Sétáltatod a kutyát, erre hoz egy nyúzott nyúlfejet vagy levágott lábat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány csütörtökön ismertetett javaslatcsomagja szerint Nagy-Britannia \"korlátozott ideig\" még tartaná magát az Európai Unió vámuniójának szabályrendszeréhez abban az esetben, ha az EU-tagság megszűnése utáni átmeneti időszak végéig nem sikerülne végleges megállapodást elérni a kétoldalú kereskedelem vámszabályozásáról.","shortLead":"A brit kormány csütörtökön ismertetett javaslatcsomagja szerint Nagy-Britannia \"korlátozott ideig\" még tartaná magát...","id":"20180607_Brexit_akar_2021_vegeig_is_eltarthat_az_atmeneti_idoszak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9a2ae7-b03e-475a-8468-c59940025e51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Brexit_akar_2021_vegeig_is_eltarthat_az_atmeneti_idoszak","timestamp":"2018. június. 07. 20:39","title":"Brexit: akár 2021 végéig is eltarthat az átmeneti időszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]