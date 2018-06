Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt kiállításon.","shortLead":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt...","id":"20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea436ee9-43f9-4218-ac0d-0247415c4655","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","timestamp":"2018. június. 10. 08:49","title":"Monstre vándorkiállítás ünnepli a Hupikék Törpikék 60. szülinapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak az addig tiltott művek. Az újdonságok között felbukkant jó néhány ősrégi, a szóbeszéd szerint bezúzott kiadvány.","shortLead":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak...","id":"201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fe112e-f5a9-4790-ac85-dc8e0e3524ae","keywords":null,"link":"/kultura/201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","timestamp":"2018. június. 10. 13:00","title":"Kun Béla és a Tréfa: így támadtak fel a Kádár-korszakban megjelent, mégis betiltott könyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45a90ce-1192-4786-8b73-985325f2688b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a márkajelzésre mostantól egész biztosan egy picit máshogy fog tekinteni. ","shortLead":"Erre a márkajelzésre mostantól egész biztosan egy picit máshogy fog tekinteni. ","id":"20180610_autogyarto_emblema_tipusjelzes_logo_titkos_jelentes_hyundai_delkorea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45a90ce-1192-4786-8b73-985325f2688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655c8fa6-2cb1-43cb-b69d-6376233d172e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_autogyarto_emblema_tipusjelzes_logo_titkos_jelentes_hyundai_delkorea","timestamp":"2018. június. 10. 08:21","title":"Ön ismeri ennek az autógyártó emblémának a titkos jelentését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ea5eba-c234-4a0a-af8f-68b68e2206cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tony \"Nem\" Mitchell saját bevallása szerint így igyekszik támogatni a filmet készítő Russo-testvéreket.","shortLead":"Tony \"Nem\" Mitchell saját bevallása szerint így igyekszik támogatni a filmet készítő Russo-testvéreket.","id":"20180609_Van_egy_ember_aki_a_fejebe_vette_hogy_mindennap_megnezi_a_Vegtelen_haborut_mar_majdnem_50nel_tart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46ea5eba-c234-4a0a-af8f-68b68e2206cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0edc5a3-7066-4a98-b355-4885edcfaff8","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Van_egy_ember_aki_a_fejebe_vette_hogy_mindennap_megnezi_a_Vegtelen_haborut_mar_majdnem_50nel_tart","timestamp":"2018. június. 09. 16:08","title":"Van egy ember, aki a fejébe vette, hogy mindennap megnézi a Végtelen háborút, már majdnem 50-nél tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38aa217-871a-4bb4-9430-b9af7ab0c15b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze nem úgy, csupán elvállalta a Neil Armstrong életéről szóló film főszerepét.","shortLead":"Persze nem úgy, csupán elvállalta a Neil Armstrong életéről szóló film főszerepét.","id":"20180609_Ryan_Gosling_first_man_trailer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c38aa217-871a-4bb4-9430-b9af7ab0c15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3b2471-1199-459c-a340-5e5966fe6abe","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Ryan_Gosling_first_man_trailer","timestamp":"2018. június. 09. 15:45","title":"Ryan Gosling űrhajósnak áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc","c_author":"Balogh Csaba","category":"gazdasag","description":"A Kentucky Fried Chickent alapító Harland Sanders 1929-ben aligha gondolt arra a később franchise-rendszerűvé alakított vállalat nevének megválasztásakor, hogy érdemes lenne a cégnévvel a vegetáriánusoknak is üzenni valamit. Pedig lassan aktuálissá válik a kérdés.","shortLead":"A Kentucky Fried Chickent alapító Harland Sanders 1929-ben aligha gondolt arra a később franchise-rendszerűvé alakított...","id":"20180610_kfc_vegetarianus_etel_sult_csirke_fuszerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4834f8d-7c08-42f4-baaf-6188da1066ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_kfc_vegetarianus_etel_sult_csirke_fuszerek","timestamp":"2018. június. 10. 13:50","title":"Nem várt fordulat a KFC-nél: jön a „csirke nélküli sült csirke”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"teol.hu","category":"itthon","description":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna megyei Teol hírportál, amely szerint a hozzátartozóit elvesztő asszony a felelősöket keresi. ","shortLead":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna...","id":"20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3403cc1-c36d-42c9-9e16-1e553621763d","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","timestamp":"2018. június. 10. 18:21","title":"Nem tönkrement, hanem megsemmisült a család – megszólalt a dombóvári vihartragédia túlélője - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27985f55-b795-43bc-9ae0-0a0b6ae1eaab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jobbátlövő Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott azt a játékot kapta Szlovénia csapatától, amire készült a szombat esti győztes világbajnoki selejtező előtt.","shortLead":"A jobbátlövő Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott azt a játékot kapta Szlovénia csapatától, amire...","id":"20180610_nagy_laszlo_a_reaktivalasom_jol_sult_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27985f55-b795-43bc-9ae0-0a0b6ae1eaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f978ceb-983c-40ce-a62a-c94ede0367b7","keywords":null,"link":"/sport/20180610_nagy_laszlo_a_reaktivalasom_jol_sult_el","timestamp":"2018. június. 10. 13:06","title":"Nagy László: A reaktiválásom jól sült el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]