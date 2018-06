Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","shortLead":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","id":"20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e6ab5-47be-4950-8887-b7233eacde8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","timestamp":"2018. június. 21. 07:15","title":"Patkányok rágtak szét ötmillió forintot egy bankautomatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50863f99-ee59-433a-98c3-865a7eeea7cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyolok ellen az első fordulóban erősebb játékkal hozott döntetlen a portugál válogatott, most csak annyira mentek előre, amennyire kellett. Ronaldo döntött.","shortLead":"A spanyolok ellen az első fordulóban erősebb játékkal hozott döntetlen a portugál válogatott, most csak annyira mentek...","id":"20180620_Portugalia__Marokko_10","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50863f99-ee59-433a-98c3-865a7eeea7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070d7fd-29ba-4524-9332-b88bd8875b88","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Portugalia__Marokko_10","timestamp":"2018. június. 20. 15:54","title":"Portugália–Marokkó: 1–0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e602535-2ec6-4c49-bfa8-55b480e1aa96","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Néhány hónapon belül megérkezik az Aranyélet kultsorozat harmadik, záró évadja, amely önként és dalolva sétálgat majd az elmúlt évek közéleti eseményeinek mocsarában. Elmentünk a forgatásra, hogy megnézzük, hová tudják fokozni az alkotók az előző két évad izgalmait.","shortLead":"Néhány hónapon belül megérkezik az Aranyélet kultsorozat harmadik, záró évadja, amely önként és dalolva sétálgat majd...","id":"20180619_Aranyelet_3_harmadik_evad_forgatasi_riport","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e602535-2ec6-4c49-bfa8-55b480e1aa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc745ff3-ccd2-44ac-8fa7-c2239c83cfda","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Aranyelet_3_harmadik_evad_forgatasi_riport","timestamp":"2018. június. 19. 11:10","title":"Szánalmas lúzer az, aki a jó oldalon akar állni? – Az Aranyélet forgatásán jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28703f7-21bb-4e09-9dc7-b9226ccbe8d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képzőművész és galériatulajdonos Sam Havadtoy (avagy Havadtőy Sámuel) munkáit három különböző tárlaton is láthatja a magyar közönség júliusban. A Yoko Onoval való kapcsolatát feldolgozó műveit is megnézhetjük majd.","shortLead":"A képzőművész és galériatulajdonos Sam Havadtoy (avagy Havadtőy Sámuel) munkáit három különböző tárlaton is láthatja...","id":"20180620_Harom_kiallitasa_is_lesz_Yoko_Ono_egykori_szerelmenek_a_magyar_szarmazasu_Sam_Havadtoynak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28703f7-21bb-4e09-9dc7-b9226ccbe8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6437c7cb-595b-4b0a-8e38-f2b17271eaee","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Harom_kiallitasa_is_lesz_Yoko_Ono_egykori_szerelmenek_a_magyar_szarmazasu_Sam_Havadtoynak","timestamp":"2018. június. 20. 11:10","title":"Három kiállítása is lesz Yoko Ono egykori szerelmének, a magyar származású Sam Havadtoynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f","c_author":"","category":"sport","description":"Tegnap felreppent a hír, hogy George Leekenst menesztik a magyar válogatott éléről. Olasz források szerint Marco Rossi ma tárgyal a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. ","shortLead":"Tegnap felreppent a hír, hogy George Leekenst menesztik a magyar válogatott éléről. Olasz források szerint Marco Rossi...","id":"20180619_A_Honved_volt_edzoje_veheti_at_Leekens_helyet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbbf460-6353-4dcf-a531-2caac9b84177","keywords":null,"link":"/sport/20180619_A_Honved_volt_edzoje_veheti_at_Leekens_helyet","timestamp":"2018. június. 19. 12:15","title":"Már tárgyalnak Leekens lehetséges utódjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen csak, de átment az Európai Parlament (EP) jogi bizottságán az a törvénytervezet, ami a szakemberek szerint felszámolná a szabad internetet és eltüntetné belőle a kreativitást.","shortLead":"Éppen csak, de átment az Európai Parlament (EP) jogi bizottságán az a törvénytervezet, ami a szakemberek szerint...","id":"20180621_europai_unio_jogi_bizottsag_szerzoi_jogi_torveny_cenzura_internet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4f8fcd-b3bb-4dcd-9105-f5d57d524c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_europai_unio_jogi_bizottsag_szerzoi_jogi_torveny_cenzura_internet","timestamp":"2018. június. 21. 08:03","title":"Megszavazták: egy lépésre vagyunk attól, hogy megváltozzon az internet, ön sem tölthet majd fel bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a tudósok, hogy milyen evolúciós előnye származik a zebráknak a fekete-fehér csíkos mintázatukból. Az egyik lehetséges felvetés szerint a zebracsíkok fölött kialakuló légörvények hűtik az állat testét. Az ELTE Természettudoményi Kar, az Állatorvostudományi Egyetem és a svéd Lundi Egyetem kutatói a Scientific Reports folyóiratban most megjelent cikkükben cáfolták ezt a feltételezést.","shortLead":"Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a tudósok, hogy milyen evolúciós előnye...","id":"20180620_zebra_zebracsikok_ertelme_hutes_cafolat_elte_darwin_wallace_evolucios_vita","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13d4210-52f9-4d6c-8a47-c1731f757cb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_zebra_zebracsikok_ertelme_hutes_cafolat_elte_darwin_wallace_evolucios_vita","timestamp":"2018. június. 20. 07:02","title":"150 éves tudományos vita végére tettek most pontot az ELTE kutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba","c_author":"Demény Péter","category":"kultura","description":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember szinte akkor is tudta, ha nem tudta, hogy itt egy udvarhelyszéki fiú-fiatalember-férfi-öregúr beszél. A szerdán 90 évesen elhunyt Kányádi Sándorra emlékezik Demény Péter.","shortLead":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember...","id":"20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45fff1-88c1-4dba-8ac1-aa3edc6d9e77","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","timestamp":"2018. június. 20. 17:36","title":"Aki versben dolgozott – Kányádi Sándor halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]