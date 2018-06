Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban óriási szociális vívmányként ünnepelték 2000-ben a 35 órás munkahét bevezetését. ","shortLead":"Franciaországban óriási szociális vívmányként ünnepelték 2000-ben a 35 órás munkahét bevezetését. ","id":"20180624_Fogcsikorgatva_de_el_kell_bucsuzni_a_35_oras_munkahettol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb506d0-2bb3-4e1b-a5a3-8ba668181e18","keywords":null,"link":"/kkv/20180624_Fogcsikorgatva_de_el_kell_bucsuzni_a_35_oras_munkahettol","timestamp":"2018. június. 24. 21:46","title":"Fogcsikorgatva, de el kell búcsúzni a 35 órás munkahéttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton és vasárnap öt esetben tizenegy embert mentettek ki a tóból a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai. A mentések idején I. fokú viharjelzés volt érvényben.","shortLead":"Szombaton és vasárnap öt esetben tizenegy embert mentettek ki a tóból a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság...","id":"20180625_tizenegy_ember_eletet_mentettek_meg_a_balatonon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af61825-4d9a-4367-a466-ff7ff7962ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_tizenegy_ember_eletet_mentettek_meg_a_balatonon","timestamp":"2018. június. 25. 09:55","title":"Tizenegy ember életét mentették meg a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországról való kivonulását fontolgatja a CEU, miután a kormány közel egy éve nem írja alá New York állammal azt a megállapodást, amelyet a tavalyi botrányos törvénymódosítással szabott az egyetem további működésének feltételéül. A határidő azonban a jelek szerint csak a CEUt aggasztja/sürgeti. A miniszterelnök szerint ej, ráérünk arra még, a Néppárt pedig ne szóljon bele. ","shortLead":"A Magyarországról való kivonulását fontolgatja a CEU, miután a kormány közel egy éve nem írja alá New York állammal azt...","id":"20180625_Orban_cinikus_valasza_a_CEUrol_A_jo_donteshez_ido_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1312bdc-c0f0-43e7-a9f0-da8b09214b72","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Orban_cinikus_valasza_a_CEUrol_A_jo_donteshez_ido_kell","timestamp":"2018. június. 25. 17:11","title":"Orbán cinikus válasza a CEU-ról: A jó döntéshez idő kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b61d2bb-45ed-4272-92b9-2fa4fea171ab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez volt messze a legnagyobb Brexit-ellenes demonstráció Londonban a 2016-os referendum óta.","shortLead":"Ez volt messze a legnagyobb Brexit-ellenes demonstráció Londonban a 2016-os referendum óta.","id":"20180623_Tizezrek_tuntettek_Londonban_az_ujabb_nepszavazasert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b61d2bb-45ed-4272-92b9-2fa4fea171ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1cc696-58ea-4a3f-a0bd-aede220c273c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Tizezrek_tuntettek_Londonban_az_ujabb_nepszavazasert","timestamp":"2018. június. 23. 19:03","title":"Tízezrek tüntettek Londonban az újabb népszavazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a47f89-6380-4b3a-8ca2-12a1df6213df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő német válogatott a 95. percben, emberhátrányban fordított a svédek ellen.","shortLead":"A címvédő német válogatott a 95. percben, emberhátrányban fordított a svédek ellen.","id":"20180623_menekules_a_gyozelembe_eletben_maradtak_a_nemetek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a47f89-6380-4b3a-8ca2-12a1df6213df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f02a74-cc0d-43dd-8b80-a3b20a536939","keywords":null,"link":"/sport/20180623_menekules_a_gyozelembe_eletben_maradtak_a_nemetek","timestamp":"2018. június. 23. 21:57","title":"Menekülés a győzelembe: életben maradtak a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a","c_author":"hvg.hu/ T. S. ","category":"sport","description":"Amióta a foci-vb-n ennyi csapat vehet részt, tartja magát a mondás, hogy a világbajnokság igazából majd a csoportkör után kezdődik, addigra kiszűrték azokat, akiknek egyébként nem lenne itt helyük, ráadásul ott már minden hiba végzetes. Ám ha ez így van, akkor most jönnek az igazi selejtezők: a csoportkör utolsó meccsei, ahol eldől, ki jut tovább, illetve hányadik helyen jut tovább, és ez milyen ellenfelet ér majd. Kövesse a végső rosta utolsó napját a hvg.hu-val.","shortLead":"Amióta a foci-vb-n ennyi csapat vehet részt, tartja magát a mondás, hogy a világbajnokság igazából majd a csoportkör...","id":"20180625_Az_oroszok_ma_eloszor_jatszanak_igazi_ellenfellel__a_vb_12_napja_percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced220eb-2b17-40df-9879-190915745031","keywords":null,"link":"/sport/20180625_Az_oroszok_ma_eloszor_jatszanak_igazi_ellenfellel__a_vb_12_napja_percrol_percre","timestamp":"2018. június. 25. 10:30","title":"Uruguay - Oroszország: 3-0, Szaúd-Arábia - Egyiptom: 2-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","shortLead":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","id":"20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e911a3e-7903-4a84-8896-8d9f0cc5f402","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","timestamp":"2018. június. 23. 20:28","title":"Kapott vérátömlesztést 1992 előtt? Akkor menjen el szűrésre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4243f2c-1a63-4f0f-bd03-116ce4fdd34e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy canberrai focimeccset félbe kellett szakítani, mert egy erszényes éppen arra járt.","shortLead":"Egy canberrai focimeccset félbe kellett szakítani, mert egy erszényes éppen arra járt.","id":"20180625_kenguru_focimeccs_focipalya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4243f2c-1a63-4f0f-bd03-116ce4fdd34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b945663f-c9eb-40db-b8ea-62f5ef7442e9","keywords":null,"link":"/elet/20180625_kenguru_focimeccs_focipalya","timestamp":"2018. június. 25. 14:51","title":"Ami az európai stadionokban a macska, Ausztráliában a kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]