[{"available":true,"c_guid":"f767e739-8c45-4852-9359-ce607023328a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy tollvonással megszüntette az Államreform Bizottságot. A legfontosabb cél, a bürokráciacsökkentés felemás eredményt hozott.","shortLead":"Orbán Viktor egy tollvonással megszüntette az Államreform Bizottságot. A legfontosabb cél, a bürokráciacsökkentés...","id":"201834__allamreformveg__burokracia__akadalymentesites__az_alkoto_pihen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f767e739-8c45-4852-9359-ce607023328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daf069d-4fd3-43cc-b4f2-2f03f725d6ea","keywords":null,"link":"/itthon/201834__allamreformveg__burokracia__akadalymentesites__az_alkoto_pihen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:00","title":"Az államapparátus fogyókúrája: újra elővették Lázár elszabotált tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban. Sajnos a baleseti statisztikákon ez a legkevésbé látszik meg.","shortLead":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban...","id":"20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b5ca-eaf1-4aa1-b5c6-d6116e59c3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:13","title":"Csúcson a gyorshajtási bírságok száma, de a baleseteké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig – a hátralévő futamokon is számíthat Isten teljes körű támogatására. A Mercedes világbajnoka egyre többet beszél vallásosságáról, és bár néha zavarba ejtő a kitárulkozása, a főnöke örül, hogy van miből erőt merítenie. Végül is a világbajnoki címért indul harcba, és épp szárnyal – istennek hála persze.","shortLead":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig...","id":"20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606cbd97-180d-40c1-ab4f-e5755a6a7026","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","timestamp":"2018. augusztus. 25. 12:30","title":"Furcsa dopping a vallás, de működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szófiától északra történt tragédiában további 27 ember megsérült, többen súlyosan.","shortLead":"A Szófiától északra történt tragédiában további 27 ember megsérült, többen súlyosan.","id":"20180825_Turistabusz_utkozott_Bulgariaban_15_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e0636-142b-41b9-8206-11fa2edbd766","keywords":null,"link":"/vilag/20180825_Turistabusz_utkozott_Bulgariaban_15_halott","timestamp":"2018. augusztus. 25. 21:34","title":"Lezuhant az autópályáról egy turistabusz Bulgáriában, 15 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is súlyosbítják. Olvasónk küldte be a mostani állapotokat.\r

\r

","shortLead":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is...","id":"20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff91a30-1c8d-480c-bbc3-ff4e36c8ffa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:15","title":"Újabb gigadugó Siófok előtt az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden esedékes megbeszélése csak és kizárólag politikai eszmecsere és nem intézményes vagy kormánytalálkozónak számít - szögezte le az Öt Csillag Mozgalom (M5S) olasz kormánypárt parlamenti frakcióvezetőinek szombati közleménye.\r

\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden esedékes...","id":"20180826_Tuntetes_lesz_a_SalviniOrban_talalkozo_alatt_az_Ot_Csillag_Mozgalom_pedig_elhatarolta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33634f5-6620-4ff8-a154-2820d04e1de8","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Tuntetes_lesz_a_SalviniOrban_talalkozo_alatt_az_Ot_Csillag_Mozgalom_pedig_elhatarolta_magat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 09:08","title":"Tüntetés lesz a Salvini-Orbán találkozó alatt, az Öt Csillag Mozgalom pedig elhatárolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 10 napig nem termelt egy műszaki hiba miatt.","shortLead":"Több mint 10 napig nem termelt egy műszaki hiba miatt.","id":"20180825_paksi_atomeromu_harmas_blokk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9c3b3f-594f-465c-b6d5-ee6983a37ffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180825_paksi_atomeromu_harmas_blokk","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:40","title":"Visszakapcsolták a paksi hármas blokkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna leszerződtette a rappert a legújabb show-jába, de azért készül B tervvel is.","shortLead":"A csatorna leszerződtette a rappert a legújabb show-jába, de azért készül B tervvel is.","id":"20180827_A_TV2_ad_egy_eselyt_Curtisnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d597944d-2fa9-4d0f-b731-d629bebba6b1","keywords":null,"link":"/elet/20180827_A_TV2_ad_egy_eselyt_Curtisnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:20","title":"A TV2 ad egy esélyt Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]