Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1e5f0b-b272-46af-9e4a-51f18891f35d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOL-vezért a bíróság közlése szerint rendőrök kísérték múlt heti tárgyalására, ahonnan viszont szabadon távozhatott. ","shortLead":"A MOL-vezért a bíróság közlése szerint rendőrök kísérték múlt heti tárgyalására, ahonnan viszont szabadon távozhatott. ","id":"20180830_Rovid_idore_orizetbe_vettek_mult_heten_Hernadi_Zsoltot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e5f0b-b272-46af-9e4a-51f18891f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af80b51-8e05-463c-8742-c4d923ac4b74","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Rovid_idore_orizetbe_vettek_mult_heten_Hernadi_Zsoltot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:49","title":"Rövid időre őrizetbe vették múlt héten Hernádi Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4375a1f-a835-441d-a82f-b34b372d94a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány nappal ezelőtt civilek rendeztek figyelemfelhívó akciót a belvárosi Shoah Cellar előtt, az önkormányzat már lépett is.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt civilek rendeztek figyelemfelhívó akciót a belvárosi Shoah Cellar előtt, az önkormányzat már...","id":"20180831_Bezartak_a_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4375a1f-a835-441d-a82f-b34b372d94a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368c232a-d20f-4dc0-9f5e-8db22d5a118a","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Bezartak_a_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeumot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:24","title":"Bezárták a Wesselényi utcai holokauszt-álmúzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","shortLead":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","id":"20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ba9712-0378-4f3f-8e8f-f3fc47625316","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:56","title":"Ha a Duna Arénában úszna, jól ossza be az idejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kimi Räikkönen, a Ferrari 38 éves pilótája nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Kimi Räikkönen, a Ferrari 38 éves pilótája nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi...","id":"20180901_Nagy_hajra_utan_Raikkonene_a_pole_pozicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef7fdbc-72d3-4fa5-b16f-5f047b98f1d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_Nagy_hajra_utan_Raikkonene_a_pole_pozicio","timestamp":"2018. szeptember. 01. 16:15","title":"Nagy hajrá után Räikkönené a pole pozíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126b6fc-7a27-4053-b66b-d5e25d7a02e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány megkapta az új Nemzeti alaptanterv tervezetét, Gulyás Gergely a kormányinfón miniszter többször is elmondta, ez egy vitairat, komoly változtatásokra van szükség. Kásler Miklós - a várakozásokkal ellentétben - semmilyen részletet nem árult el róla.","shortLead":"A kormány megkapta az új Nemzeti alaptanterv tervezetét, Gulyás Gergely a kormányinfón miniszter többször is elmondta...","id":"20180831_nat_gulyas_kasler_vitairat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c126b6fc-7a27-4053-b66b-d5e25d7a02e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c245442d-fae2-46e1-baeb-5accde4c0b7c","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_nat_gulyas_kasler_vitairat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:23","title":"Gulyás: \"Így biztosan nem lép életbe a NAT\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1a9f8a-375b-4bef-8b31-d99f7783575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak olyan szakaszok a német autópályán, ahol olyan gyorsan hajthatnak az autósok, ahogy csak akarnak. Ezt használta ki egy Bugatti Veyron sofőrje.","shortLead":"Vannak olyan szakaszok a német autópályán, ahol olyan gyorsan hajthatnak az autósok, ahogy csak akarnak. Ezt használta...","id":"20180901_bugatti_veyron_nemet_autopalya_sebessegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1a9f8a-375b-4bef-8b31-d99f7783575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6530fb-e657-4873-8497-4656ee6ff2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_bugatti_veyron_nemet_autopalya_sebessegrekord","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:36","title":"Ez rekord lehet: 402,5 km/h-val száguldottak a német autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniótól lehívandó 3,3 milliárd forintért a West Hungária Bau Kft. épít mélygarázst, majd arra közösségi teret Tatabányán. Az önkormányzat viszont 2 milliárd forintos irányárral írta ki a közbeszerzést. Most Mészárosékat is bevonták a projektbe, mert szükség volt egy \"magánbefektetőre\".","shortLead":"Az uniótól lehívandó 3,3 milliárd forintért a West Hungária Bau Kft. épít mélygarázst, majd arra közösségi teret...","id":"20180831_2_milliardra_gondoltak_33_lett_belole__Meszarosek_foterere_epitkezik_Tiborcz_uzletfele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75901bcb-0fac-4791-83bc-6d2c911910ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_2_milliardra_gondoltak_33_lett_belole__Meszarosek_foterere_epitkezik_Tiborcz_uzletfele","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:54","title":"2 milliárdra gondoltak, 3,3 lett belőle – Mészárosékkal építkezik Tiborcz üzletfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjjel történt a baleset.","shortLead":"Éjjel történt a baleset.","id":"20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b508d5-099f-4bfb-af62-449d884d0de5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:25","title":"Több autó ütközött, hárman meghaltak a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]