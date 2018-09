Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így még biztosan nem hallotta a Respectet.","shortLead":"Így még biztosan nem hallotta a Respectet.","id":"20180901_Zsenialisan_tisztelgett_Aretha_Franklin_elott_a_Buckingham_Palota_orsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5810d1c9-b556-4295-8f8f-2562e935edac","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zsenialisan_tisztelgett_Aretha_Franklin_elott_a_Buckingham_Palota_orsege","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:06","title":"Zseniálisan tisztelgett Aretha Franklin előtt a Buckingham-palota őrsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee30d264-8cf0-4c94-b12c-75759bf92ef9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik merényletet is tervezett, az FBI, az MI5 és a rendőrség közösen fogta el.","shortLead":"Egy másik merényletet is tervezett, az FBI, az MI5 és a rendőrség közösen fogta el.","id":"20180831_Eletfogytiglani_bortonbuntetest_kapott_a_ferfi_aki_meg_akarta_olni_a_brit_miniszterelnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee30d264-8cf0-4c94-b12c-75759bf92ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96863bf-442f-4811-ab69-bacebcf36cf6","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Eletfogytiglani_bortonbuntetest_kapott_a_ferfi_aki_meg_akarta_olni_a_brit_miniszterelnokot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:46","title":"Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a férfi, aki meg akarta ölni a brit miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6a8f1e-aae1-49c7-955b-d8bb266976bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Stipe nem szereti, ha követik.","shortLead":"Michael Stipe nem szereti, ha követik.","id":"20180901_Az_REM_enekese_otthagyja_az_Instagramot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e6a8f1e-aae1-49c7-955b-d8bb266976bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c2b88e-50ae-4a94-a5c6-76073d228cce","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Az_REM_enekese_otthagyja_az_Instagramot","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:35","title":"Az R.E.M. énekese otthagyja az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakók már hetek óta szenvednek a város környékén terjengő szagtól, néhány nappal ezelőtt már büdös massza folyt a városhoz közeli hulladéklerakó telephelyéről. ","shortLead":"A lakók már hetek óta szenvednek a város környékén terjengő szagtól, néhány nappal ezelőtt már büdös massza folyt...","id":"20180831_Nyomoznak_a_hatvani_buz_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05c1561-b673-4aa6-8e08-64f72f64dcb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Nyomoznak_a_hatvani_buz_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:49","title":"Nyomoznak a hatvani bűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési sebességét, de a feltöltését és a válaszidőt (hálózati késleltetést) is ellenőrizhetjük.

","shortLead":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési...","id":"20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5110dd-a94e-4bda-a85d-8aae5ffa9da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:03","title":"Mintha lassabb lenne otthon az internet, mint amilyenre előfizetett? Egy kattintással kiderítheti az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába tudta a Magyar Közút és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is, hogy egymástól néhány kilométerre végeznek munkákat, mégsem tettek ellene semmit, emiatt aztán a Csepel-szigeten tízezrek állnak minden reggel a dugóban. A megoldás? Rendőrt a posztra.","shortLead":"Hiába tudta a Magyar Közút és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is, hogy egymástól néhány kilométerre végeznek...","id":"20180831_Rendorokkel_oldana_meg_az_altala_eloidezett_katasztrofalis_szigetszentmiklosi_helyzetet_a_Magyar_Kozut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b1a24-03e2-4d6d-9b8a-17832da75aad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Rendorokkel_oldana_meg_az_altala_eloidezett_katasztrofalis_szigetszentmiklosi_helyzetet_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:57","title":"Rendőrökkel oldaná meg az általa előidézett katasztrofális szigetszentmiklósi helyzetet a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","shortLead":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","id":"20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ef2e9-be46-44e2-b5a7-931f7c6a9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:11","title":"Halálos áldozata is van a múzeumi késelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cd5032-e5c7-4f2a-9267-02253d9c8eae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szokatlan nevű TPSRPRT zenekar az élő elektronika és a hangszerek fúziójával kísérletezik. A klubkoncertektől idén eljutottak a Bánkitó Fesztiválra, szeptember 1-jén pedig lemezbemutatót tartanak az A38 Hajón.","shortLead":"A szokatlan nevű TPSRPRT zenekar az élő elektronika és a hangszerek fúziójával kísérletezik. A klubkoncertektől idén...","id":"20180831_Minket_inkabb_az_izgat_amikor_beindul_az_ember_kepzelete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00cd5032-e5c7-4f2a-9267-02253d9c8eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd70c19-1570-49d6-b21d-83541b071792","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Minket_inkabb_az_izgat_amikor_beindul_az_ember_kepzelete","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:20","title":"Minket inkább az izgat, amikor beindul az ember képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]