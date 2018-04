Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","shortLead":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","id":"20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18a05ac-647e-4f5d-9cc1-1136749f2a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Orbán arcon köpése volt az egyik kérdés egy holland műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b649d5-2537-4763-8426-91929071a8be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés több állomás speciális akadálymentesítéséről. ","shortLead":"Szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés több állomás speciális akadálymentesítéséről. ","id":"20180421_Huszbol_18_allomast_akadalymentesitenenek_a_3as_metron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b649d5-2537-4763-8426-91929071a8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd90898-eb9f-4732-af09-b31dbd7c43e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Huszbol_18_allomast_akadalymentesitenenek_a_3as_metron","timestamp":"2018. április. 21. 07:59","title":"Húszból 18 állomást akadálymentesítenének a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United nyert az Angol Kupa első elődöntőjében.","shortLead":"A Manchester United nyert az Angol Kupa első elődöntőjében.","id":"20180421_meg_nyerhet_trofeat_iden_mourinho","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541e9bf8-d2f4-4ca2-85b3-bab3d135509d","keywords":null,"link":"/sport/20180421_meg_nyerhet_trofeat_iden_mourinho","timestamp":"2018. április. 21. 21:46","title":"Még nyerhet trófeát idén Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","shortLead":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","id":"20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a8b061-6142-4c71-bdb4-622da490948b","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","timestamp":"2018. április. 21. 10:31","title":"Gattyán György most egy új sportág olimpiai elismeréséért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","shortLead":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","id":"20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1494e162-4a2c-4564-9d6e-6950f3216aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","timestamp":"2018. április. 21. 09:48","title":"Óriási a dugó, ne most akarjon az Erzsébet híd felé menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat olyan online kurzust, amellyel eredményesen készülhet fel a nyelvvizsgára, az érettségire vagy bővítheti tudását informatikai, művészeti vagy más területen. De milyenek az online kurzusok? Hogyan tehetik próbára tudásukat az online tanulók? És honnan lehet megtudni, hogy minőségi tanfolyamról van-e szó? ","shortLead":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat...","id":"20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8efd668-2420-4599-95e7-72dfac190567","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","timestamp":"2018. április. 21. 15:00","title":"Így lehet olcsón és hatékonyan tanulni – online, otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"2f94c2f8-4e70-42d4-8015-952c8ac191cb","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A pornószínésznővel folytatott afférjánál sokkal nagyobb politikai veszélyt jelent Donald Trump számára az, ahogyan fizetett a nőnek a hallgatásáért. Az amerikai elnökök egész sora csalta az asszonyát, de az erkölcsi károkon kívül ritkán lett bántódásuk.","shortLead":"A pornószínésznővel folytatott afférjánál sokkal nagyobb politikai veszélyt jelent Donald Trump számára az, ahogyan...","id":"201812__elnoki_viszonyok__botranyok__elhallgatasok__szex_es_washington","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f94c2f8-4e70-42d4-8015-952c8ac191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249db28f-6b4f-4484-9912-77bd2ad85c55","keywords":null,"link":"/vilag/201812__elnoki_viszonyok__botranyok__elhallgatasok__szex_es_washington","timestamp":"2018. április. 22. 11:30","title":"Sok amerikai elnök félrelépett, de nem bukott bele. Miben bízhat Trump? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a14a6b-8436-4a87-9d94-f3ee99d93080","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Konyári Pincészet alapítójának ítélték oda a díjat. ","shortLead":"A Konyári Pincészet alapítójának ítélték oda a díjat. ","id":"20180421_Posztumusz_lett_a_Boraszok_Borasza_a_neves_balatonboglari_borkeszito","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99a14a6b-8436-4a87-9d94-f3ee99d93080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6a93b1-a5a2-44b9-ac3c-2656a71a68c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Posztumusz_lett_a_Boraszok_Borasza_a_neves_balatonboglari_borkeszito","timestamp":"2018. április. 21. 09:55","title":"Posztumusz lett a Borászok Borásza a neves balatonboglári borkészítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]