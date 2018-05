Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sarkad város kezelésében lévő dögtelepre bárki bemehetett, a Nemzeti Vágtán balesetet szenvedett lovat pedig csak három nap után szállították el. A lovat valószínűleg a környékbeliek csonkították meg, hogy egyenek belőle. Az állatorvos sejtette, hogy ez lesz, ezért döntött a ló fejbelövése mellett. ","shortLead":"A Sarkad város kezelésében lévő dögtelepre bárki bemehetett, a Nemzeti Vágtán balesetet szenvedett lovat pedig csak...","id":"20180504_Harom_napig_hagytak_rohadni_a_dogtelepen_a_Nemzeti_Vagtan_felbuko_versenylovat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc7ee1d-909c-4c2b-9169-8fc24d7e9ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Harom_napig_hagytak_rohadni_a_dogtelepen_a_Nemzeti_Vagtan_felbuko_versenylovat","timestamp":"2018. május. 04. 20:56","title":"Három napig hagyták rohadni a dögtelepen a Nemzeti Vágtán felbukó versenylovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is megerősítették.","shortLead":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is...","id":"20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f4d2a-5573-4f01-bc8f-39b0855c7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","timestamp":"2018. május. 03. 18:59","title":"Ez már biztos: megvan, mikor jön az új HTC csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt mellett két másik tárcavezető is miniszterelnök-helyettes lesz.","shortLead":"Semjén Zsolt mellett két másik tárcavezető is miniszterelnök-helyettes lesz.","id":"20180504_harom_helyettese_lesz_orbannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d2263b-3e43-4473-b087-1fd69934bc4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_harom_helyettese_lesz_orbannak","timestamp":"2018. május. 04. 10:23","title":"Három helyettese lesz Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d867ef4f-2de9-422e-9249-f37ec725cd0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ombudsman két évvel ezelőtti ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért, hogy helyreálljon a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások működése, ezért Székely László újra miniszteri intézkedést kért.","shortLead":"Az ombudsman két évvel ezelőtti ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért...","id":"20180503_Donorspermaugy_ujra_miniszteri_intezkedest_kert_az_ombudsman","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d867ef4f-2de9-422e-9249-f37ec725cd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965d04d-7c89-4db1-a7d7-8f07e07061b8","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Donorspermaugy_ujra_miniszteri_intezkedest_kert_az_ombudsman","timestamp":"2018. május. 03. 17:52","title":"Donorsperma-ügy: újra miniszteri intézkedést kért az ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándort is megelőzte a leggazdagabbak listáján a felcsúti oligarcha.","shortLead":"Csányi Sándort is megelőzte a leggazdagabbak listáján a felcsúti oligarcha.","id":"20180505_Mostantol_Meszaros_Lorinc_a_leggazdagabb_magyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bba842-85c9-4e16-804f-a93128307536","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_Mostantol_Meszaros_Lorinc_a_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2018. május. 05. 08:18","title":"Mostantól Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","shortLead":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","id":"20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6094defa-08d1-46e7-a091-5b96ac34f4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","timestamp":"2018. május. 04. 07:07","title":"A kormány nagyon nem szeretné, ha bárki beleolvasna a korrupciós jelentésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d2f708-d388-49a3-806e-386f4f7e6084","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meggyilkolt oknyomozó újságíróról is megemlékeztek, akinek szombaton lett volna az esküvője a szintén meggyilkolt menyasszonyával. \r

","shortLead":"A meggyilkolt oknyomozó újságíróról is megemlékeztek, akinek szombaton lett volna az esküvője a szintén meggyilkolt...","id":"20180504_Tisztesseges_Szlovakiat_koveteltek_egy_ujabb_tizezres_tuntetesen_Pozsonyban__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d2f708-d388-49a3-806e-386f4f7e6084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efe21c3-e49a-4403-b0a3-d052fc04c346","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Tisztesseges_Szlovakiat_koveteltek_egy_ujabb_tizezres_tuntetesen_Pozsonyban__fotok","timestamp":"2018. május. 04. 18:59","title":"Galéria: Tisztességes Szlovákiát követeltek egy újabb tízezres tüntetésen Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f7c83b-5754-4a74-b65f-030cb8e4755a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A pécsi Focus csoport első kiállításainak idején, 1978-ban született Hajas Tibor feljegyzése: „A kép kedvéért bele kell nyúlnom a valóságba. Utálom az »ellesett pillanatokat«. A kamera nem leskelődik. A kamerának foglalkoztatnia kell a tárgyát. A fotózás: akció.”","shortLead":"A pécsi Focus csoport első kiállításainak idején, 1978-ban született Hajas Tibor feljegyzése: „A kép kedvéért bele kell...","id":"20180505_Veltozo_konstellaciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f7c83b-5754-4a74-b65f-030cb8e4755a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f6383-1afc-41d0-95c7-9bdcf8a2d335","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Veltozo_konstellaciok","timestamp":"2018. május. 05. 12:21","title":"Változó konstellációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]