[{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök értékeli majd a választásokat, de valószínűleg a bevándorlás is téma lesz. ","shortLead":"A miniszterelnök értékeli majd a választásokat, de valószínűleg a bevándorlás is téma lesz. ","id":"20180528_Orban_ismet_kormanykozeli_bogracsozast_tart_Kotcsen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4737769c-c3d7-4c95-bccb-0e47c5874252","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Orban_ismet_kormanykozeli_bogracsozast_tart_Kotcsen","timestamp":"2018. május. 28. 18:41","title":"Orbán ismét kormányközeli bográcsozást tart Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia eszméje kiürült.","shortLead":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia...","id":"20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ea7f58-d992-4b1e-a2af-d30c5fd6375f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","timestamp":"2018. május. 29. 17:40","title":"Most megvédte Orbánt az Európai Néppárt frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","shortLead":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","id":"20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baefc69-56d5-429f-957a-ba3a294bd4cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","timestamp":"2018. május. 28. 16:30","title":"Paypassos terminált kapnak az utcai zenészek Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hírünk a nagyvilágban: ételosztásért és szórólapozásért is büntetőjogi elvárás következhet a Stop Soros értelmében, írja a BBC a törvénytervezet benyújtásának hírére.","shortLead":"Hírünk a nagyvilágban: ételosztásért és szórólapozásért is büntetőjogi elvárás következhet a Stop Soros értelmében...","id":"20180529_A_BBC_a_nacionalista_Orbanrol_es_a_Stop_Sorosrol_ir","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71ef44-ab79-4b0c-b267-3369c693e24f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_BBC_a_nacionalista_Orbanrol_es_a_Stop_Sorosrol_ir","timestamp":"2018. május. 29. 14:08","title":"A BBC a nacionalista Orbánról és a Stop Sorosról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke – értesült a hvg.hu. Történt mindez öt évvel azután, hogy a mások írásait sajátjaként jegyző Polgárné távozott a bíróságról. ","shortLead":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal...","id":"20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2cc69-2752-4f8d-950f-42c5d688b8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","timestamp":"2018. május. 28. 11:14","title":"A Coelhót plagizáló bírónő lett a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre szárazabb és egyre melegebb levő érkezik fölénk.","shortLead":"Egyre szárazabb és egyre melegebb levő érkezik fölénk.","id":"20180529_Kitor_a_nyar_kanikula_lesz_junius_elso_napjaiban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de606d1b-ed75-4aca-b4c5-bca78cdc467a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kitor_a_nyar_kanikula_lesz_junius_elso_napjaiban","timestamp":"2018. május. 29. 12:15","title":"Kitör a nyár, kánikula lesz június első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai elektromosautó-gyártó tartja azt a növekedési ütemet, amit eddig csak olyan techcégek tudtak megcsinálni, mint a Facebook vagy az Apple.","shortLead":"A kaliforniai elektromosautó-gyártó tartja azt a növekedési ütemet, amit eddig csak olyan techcégek tudtak megcsinálni...","id":"20180529_automarkak_markaertek_topbrand_toyota_tesla_audi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85c24e-3041-4ea2-bc78-a91e9bced505","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_automarkak_markaertek_topbrand_toyota_tesla_audi","timestamp":"2018. május. 29. 10:31","title":"Még a Toyota a legértékesebb autómárka, de a Tesla már utolérte az Audit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon. Még azokat is könnyen lehet értékesíteni, melyek már egy-két éve keresik a új tulajdonost.","shortLead":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon...","id":"20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c75591-e79f-49f1-a1aa-0e90c9f79745","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. május. 29. 11:49","title":"Szinte mindent el lehet adni a balatoni ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]