[{"available":true,"c_guid":"a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken találunk egy-egy különleges ismertetőjegyet.","shortLead":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken...","id":"20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50a6792-cf61-43f0-9dab-059c608ff4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","timestamp":"2018. június. 21. 08:50","title":"Felismeri a városokat ezekről a régi fotókról? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index tartalomfejlesztési vezetőjét, kritikusát.","shortLead":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index...","id":"20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53736934-1394-46ba-88da-c76b3ed115a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 09:21","title":"Vádat emeltek az Index újságíróját megverő KFC-s biztonsági őr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hiánycikké válnak a lakások a felkapott városközpontokban, árlicitre készülhet, aki ilyet akar venni.","shortLead":"Hiánycikké válnak a lakások a felkapott városközpontokban, árlicitre készülhet, aki ilyet akar venni.","id":"20180621_Nem_tudott_azonnal_fizetni_elbukta_a_lakast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c00c29-ef5f-4ee0-89d6-a5c7cdc9204d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Nem_tudott_azonnal_fizetni_elbukta_a_lakast","timestamp":"2018. június. 21. 12:38","title":"Nem tudott azonnal fizetni, elbukta a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08790e8-ddcc-4082-8082-eff1c7b864e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia az újragondolt Photoshop után ezúttal a videózáshoz nyúlt hozzá, méghozzá nem is akárhogyan: egy sima 30 képkocka/másodperc sebességgel rögzített videóból is képesek szuperlassított videót csinálni.","shortLead":"Az Nvidia az újragondolt Photoshop után ezúttal a videózáshoz nyúlt hozzá, méghozzá nem is akárhogyan: egy sima 30...","id":"201806122_nvidia_slow_motion_video_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a08790e8-ddcc-4082-8082-eff1c7b864e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4e2cfb-6e01-4081-9d39-e5841dd8a8de","keywords":null,"link":"/tudomany/201806122_nvidia_slow_motion_video_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 22. 09:03","title":"Videó: Egészen lenyűgöző, hogyan csinál egy sima telefonos videóból slow motion felvételt egy új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a41ec0-c378-41e7-953c-30f5b80f3f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák, a román és szerb állampolgárságú férfiakkal szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség.","shortLead":"Az osztrák, a román és szerb állampolgárságú férfiakkal szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt...","id":"20180622_1000_euroert_csempesztek_Ausztriaba_a_bevandorlokat_Magyarorszagon_at","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a41ec0-c378-41e7-953c-30f5b80f3f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d5507-1041-4704-bef2-6cbe4de8df4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_1000_euroert_csempesztek_Ausztriaba_a_bevandorlokat_Magyarorszagon_at","timestamp":"2018. június. 22. 10:04","title":"1000 euróért csempészték Ausztriába a bevándorlókat Magyarországon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba","c_author":"Demény Péter","category":"kultura","description":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember szinte akkor is tudta, ha nem tudta, hogy itt egy udvarhelyszéki fiú-fiatalember-férfi-öregúr beszél. A szerdán 90 évesen elhunyt Kányádi Sándorra emlékezik Demény Péter.","shortLead":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember...","id":"20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45fff1-88c1-4dba-8ac1-aa3edc6d9e77","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","timestamp":"2018. június. 20. 17:36","title":"Aki versben dolgozott – Kányádi Sándor halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők videokampánnyal próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a munkájukat csak akkor tudják végezni, ha a közlekedők jó fejek, és odafigyelnek.","shortLead":"A mentők videokampánnyal próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a munkájukat csak akkor tudják végezni, ha...","id":"20180621_Mentsen_eletet_alljon_felre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22d58af-2628-43d5-8403-69c3eac54cf2","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Mentsen_eletet_alljon_felre","timestamp":"2018. június. 21. 09:28","title":"Mentsen életet, álljon félre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt, a másikkal a telefonját, és felvette, ami az úton történik. ","shortLead":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt...","id":"20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ab9a8-238a-4ccb-a3e2-6210bc39dc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","timestamp":"2018. június. 21. 19:58","title":"Két buszsofőr versenyzett a 83-as főúton, az egyik videóra vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]