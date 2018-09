Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogdán László másfél év alatt 11 idézést kapott, de csak két alkalommal jelent meg a bíróságon. Most betegségre hivatkozva hagyta ki a tárgyalást.","shortLead":"Bogdán László másfél év alatt 11 idézést kapott, de csak két alkalommal jelent meg a bíróságon. Most betegségre...","id":"20180904_Szabotalja_targyalasat_Orban_szegenyugyi_megbizottjanak_volt_titkara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cb31a6-686a-49d0-b9b0-d2d23c02938e","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szabotalja_targyalasat_Orban_szegenyugyi_megbizottjanak_volt_titkara","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:45","title":"Szabotálja tárgyalását Orbán szegényügyi megbízottjának volt titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9c6f1-5418-4c03-946e-adbd762c4bba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénz van rá, bőkezű az állam.","shortLead":"Pénz van rá, bőkezű az állam.","id":"20180905_Reszkethetnek_az_orvhorgaszok_Toyotaval_jonnek_a_halorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a9c6f1-5418-4c03-946e-adbd762c4bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b58200c-44b2-42a8-8e59-98f606eb171c","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Reszkethetnek_az_orvhorgaszok_Toyotaval_jonnek_a_halorok","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:15","title":"Reszkethetnek az orvhorgászok, Toyotával jönnek a halőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","shortLead":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","id":"20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492d827-1f18-466a-8b42-6ce4e5fc8ac5","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:41","title":"Nem állítják bíróság elé Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde. Megkérdeztük, hogy miért, talán nem elég jó a közoktatás? Azt válaszolta: magánügy.","shortLead":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde...","id":"20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6dfcd5-d4ae-4ad1-85db-5a5d93cabc52","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:53","title":"Az Emmi-államtitkár szerint magánügy, hogy gyermekei milliós magániskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyártáskor keletkezhetett hajszálrepedés a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakozott Szojuz MSZ-09 űrhajón, és aki okozta a sérülést, megpróbálta eltüntetni a nyomokat – írták kedden orosz hírügynökségek űripari szakértőkre hivatkozva. ","shortLead":"A gyártáskor keletkezhetett hajszálrepedés a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakozott Szojuz MSZ-09 űrhajón, és aki okozta...","id":"20180904_nemzetkozi_urallomas_szojuz_mikrometeor_furas_szivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2496be20-e88d-4a62-bbb4-55a7378aebc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_nemzetkozi_urallomas_szojuz_mikrometeor_furas_szivargas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:45","title":"Valaki megpróbálhatta eltitkolni, hogy megfúrta a Szojuz űrhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","shortLead":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","id":"20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045c5dfa-860d-491b-a570-16db652aaa5e","keywords":null,"link":"/sport/20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:48","title":"Szakít a teniszszövetséggel Babos és Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt ígéri a rezidensek szakszervezetének vezetője. Papírt még nem látott róla, de \"hallotta\". ","shortLead":"Legalábbis ezt ígéri a rezidensek szakszervezetének vezetője. Papírt még nem látott róla, de \"hallotta\". ","id":"20180906_Allitolag_megkapjak_tulorapenzuket_a_Honvedkorhaz_orvosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f5b41-f248-4c81-a390-3745b1a4488f","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Allitolag_megkapjak_tulorapenzuket_a_Honvedkorhaz_orvosai","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:15","title":"Állítólag megkapják túlórapénzüket a Honvédkórház orvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90afa9ec-9a9c-4465-8a11-a28cfebb6f2a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem adják fel a csalók, akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében küldözgetnek hamis elektronikus leveleket, hogy adó-visszatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.","shortLead":"Nem adják fel a csalók, akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében küldözgetnek hamis elektronikus leveleket...","id":"20180905_Ket_het_nem_volt_eleg_arra_hogy_lebuktassak_a_NAV_nevevel_visszaelo_adattolvajokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90afa9ec-9a9c-4465-8a11-a28cfebb6f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac96a954-a338-4411-be0c-04f6831bcbe0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180905_Ket_het_nem_volt_eleg_arra_hogy_lebuktassak_a_NAV_nevevel_visszaelo_adattolvajokat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:27","title":"Két hét nem volt elég arra, hogy lebuktassák a NAV nevével visszaélő adattolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]