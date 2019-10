Radar 360: eltűnt Vajna-végrendelet, Orbán jóslata a Néppárt-tagságról

belpolitika

2019.10.10. 05:00 4 perc

A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem is érdekli, mi lesz a polgármester-választás eredménye. A párt keze sokáig elér, és már nem is csodálkozunk, hogy ezen a környéken is Mészáros Lőrincbe botlik az ember.